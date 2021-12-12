أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) برنامجا جديدا يسهم في تشجيع استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية والدفع المسبق داخل الكويت وخارجها بعنوان «مكافآت بيتك Baitak Rewards»، وهو برنامج مجاني دائم يتيح للعملاء عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية أو مسبقة الدفع - لشريحة حسابي - أثناء التسوق، الحصول على نقاط مقابل كل استخدام في عملية شراء تبدأ من 1 دينار، ويمكن استبدال النقاط فيما بعد بمشتريات أخرى من المحلات المشاركة في البرنامج، ويتم تسجيل النقاط واستبدالها والشراء من خلالها عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف أو الموقع الإلكتروني لبرنامج «مكافآت بيتك».



وقال نائب مدير عام البطاقات المصرفية لمجموعة «بيتك» بالتكليف طلال العربيد، إن البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز المزايا للعملاء وتحقيق رضاهم، مشيرا الى انه مقابل كل دينار مشتريات بالداخل او الخارج، يكسب العميل نقاطا تصرف في مشتريات اخرى مع مجموعة من ارقى المتاجر ومنافذ الخدمة يزيد عددها على 150 جهة، كما ان جميع حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة للمشاركة في البرنامج يتم تسجيلهم بشكل تلقائي ببرنامج مكافآت «بيتك»، ويمكن استبدال نقاط «بيتك» من خلال القسيمة الإلكترونية عبر تطبيق برنامج «مكافآت بيتك» للهاتف المحمول أو عن طريق الصفحة الإلكترونية مباشرة لدى المحلات المشاركة، كما ان هناك مجموعة من العروض المميزة المصاحبة لإطلاق برنامج «مكافآت بيتك» الجديد، والتي تشمل حصول العملاء الذين يقومون بتحميل تطبيق برنامج المكافآت للمرة الأولى على 1000 نقطة.



وأضاف: يضم البرنامج بالمرحلة الأولية مجموعة مميزة من الشركات ذات العلامات التجارية العالمية من مجموعة متنوعة من القطاعات، مع ما يزيد على 100 ألف عضو حتى اليوم، بمشاركة أكثر من 150 تاجرا، ويجري استقطاب عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت المميزة للعملاء مستخدمي بطاقات «بيتك» المؤهلة والمشمولة بالبرنامج.



وأوضح العربيد ان هناك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية ويستطيع العملاء من حاملي الفئتين اكتساب النقاط من خلال جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر في البرنامج اما العملاء من فئة البطاقات الخضراء فيمكنهم اكتساب النقاط من خلال المحلات المشاركة ببرنامج «مكافآت بيتك» فقط، وتتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 24 ساعة بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على ألا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية.



وقال: نتطلع إلى تطور جديد ببرنامج المكافآت خلال الفترة المقبلة، حيث سيتمكن عميل بيتك من استبدال النقاط المكتسبة في شراء تذاكر السفر، حجوزات الفنادق، تأجير السيارات، إضافة الى ميزة التبرعات الى اللجان والجمعيات الخيرية، أضف لذلك سيتاح أيضا للعميل بالمراحل القادمة امكانية استبدال نقاط مكافآت بيتك بنقاط مكافآت برامج أخرى.