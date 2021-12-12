أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية أعطت شركة ناقلات النفط الكويتية الضوء الأخضر لتوقيع عقد الخدمات الأمنية وتوفير الحراسة على متن ناقلات النفط وذلك في خطوة للحفاظ على الناقلات الكويتية في الأماكن التي يزداد فيها التوتر.



وقالت المصادر انه تمت ترسية عقدين بقيمة 1.9 مليون دولار لتوفير الحراسة الأمنية على ناقلات النفط الكويتية، الأول بقيمة 1.06 مليون دولار مع شركة Diaplous Maritime اليونانية، فيما تمت ترسية العقد الثاني بقيمة 872.9 ألف دولار على شركة Ambrey risk البريطانية.



وشددت المصادر على أن الكويت تحرص على توفير أطقم حراسة معتمدة عالميا ومدربة على أعلى مستوى من التطبيقات الأمنية ومكافحة الأخطار، وتقوم الشركة بتقييم يومي لوضع الأخطار، وعلى أساسه تحدد نوع الحماية المطلوبة لكل رحلة ناقلة.