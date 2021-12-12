قام رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح بزيارة لمعرض أحمد الجابر للنفط والغاز، رافقه خلالها نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع.

حيث كان في استقبالهما في المعرض مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام السيد محمد البصري، ورئيس فريق عمل العلاقات العامة نورة الصولة ورئيس فريق عمل الإعلام بالإنابة محمد الشيخ مساعد.



وجاءت هذه الزيارة لتلبية دعوة شركة نفط الكويت بمناسبة إعادة افتتاح «معرض أحمد الجابر للنفط والغاز» في مدينة الأحمدي والذي يعد أحدث وأرقى المعارض العالمية المتخصصة، ويمثل معلما حضاريا يوثق تاريخ النفط، لاسيما وأنه يوفر للزائر بالصوت والصورة تجربة تفاعلية غنية بالمعلومات حول عالم النفط والغاز يتعرف من خلالها على تاريخ صناعة النفط في الكويت والذي موردا ثمينا وأساسيا بالنسبة للدولة.



وبمناسبة هذه الزيارة، قال الشيخ أحمد دعيج الصباح: إنه لمن دواعي سروري أن أقوم بهذه الزيارة لمعرض أحمد الجابر للنفط والغاز، هذا الصرح العالمي الذي يوثق عراقة الصناعة النفطية في الكويت، خاصة وأن المعرض الذي أسسته شركة نفط الكويت يقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها من شأنها أن تسهم في رفع مستوى التوعية المجتمعية بالنفط كمورد طبيعي، وإظهار مدى الاهتمام الواسع بالصناعة النفطية في الكويت، وذلك من خلال توفير الفهم الكافي للزوار عن تلك الصناعة.



وتابع مشيدا بأهمية ومهنية الكوادر الوطنية الكويتية الشابة التي صاحبته في هذه الزيارة، وكانت على قدر كبير من الاحترافية في نقل المعلومات المهمة عن صناعة النفط والغاز وما تشهده من تقدم في الكويت، مؤكدا حرص البنك التجاري على تقديم الدعم والتسهيلات الائتمانية اللازمة لتعزيز وتطوير الصناعة النفطية في الكويت سواء في مرحلة الاستكشاف أو التكرير وغيرها من المراحل الأخرى المرتبطة بإنتاج النفط ومشتقاته، ومعربا عن شكره وامتنناه لجميع القائمين على هذا المعرض.



وفي ختام الزيارة توجهت مجموعة العلاقات العامة والإعلام في شركة نفط الكويت بالشكر للبنك التجاري الكويتي على تلبية الدعوة وزيارة المعرض، وكذلك من قطاع التواصل المؤسسي بالبنك الذي وعد بتكرار مثل هذه الزيارات للمعرض بهدف تعريف موظفي البنك على تطور صناعة النفط والغاز في الكويت.