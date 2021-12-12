أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن أسماء الرابحين الثلاثة في حملة «دينارك كيلو ذهب» الجديدة، الذي أطلقها البنك خلال الشهر الماضي لمكافأة عملائه من حساب التوفير بجوائز قيمة من الذهب، حيث فاز خالد محمود الشطي بأونصة ذهبية، كما فاز كل من إبراهيم الغضوري العنزي وخالد جاروب بليرة ذهب عثمانية لكل منهما.



وفي هذه المناسبة، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: يسرنا التوجه لجميع الفائزين في السحب الأول من حملة «دينارك كيلو ذهب» بخالص التهنئة، كما نتمنى لعملائنا المشاركين في الحملة الحظ السعيد في المرة القادمة. ويحرص البنك دائما على ابتكار أنجح ما يمكن من حملات لمكافأة عملائه من جميع الشرائح، وذلك ضمن إطار استراتيجيته المرتكزة بشكل كبير على انفراده بتقديم تجربة مصرفية استثنائية وشيقة لهم، ومن هذا المنطلق، قمنا بطرح تلك الحملة التي تستهدف مختلف شرائح عملائنا وتمكنا من الوصول إليهم بطريقة مبتكرة، ومكافأتهم بما يناسب تطلعاتهم.



وتمنح حملة «دينارك كيلو ذهب» للمودعين في حسابات التوفير المفعلة، وخلال فترة العرض الممتدة حتى نهاية العام، فرص للمشاركة في 3 سحوبات شهرية على 3 جوائز ذهبية لثلاثة رابحين في كل سحب، وذلك عن كل 500 دينار مودعة في الحساب، وتشمل الجوائز أونصة ذهبية و2 من الليرات الذهبية العثمانية.