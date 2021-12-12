أعلن رئيس مجلس ادارة شركة الجابر التجارية والشركات الزميلة والتابعة لها نواف البغيلي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الفوزاني القابضة، وذلك على هامش ملتقى أصحاب الأعمال الكويتي -السعودي بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية والوفد المرافق، وذلك على هامش زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الى الكويت.

وأكد البغيلي في تصريح صحافي، أنه تم الاتفاق على تطوير المجالات التجارية بين الشركتين والتعاون المشترك بالإشراف ومتابعة المشاريع المستقبلية المشتركة، لاسيما ان هناك فرصا للاستثمار والتطوير العقاري والاقتصادي.

وبين أن شركة الجابر ستقوم بتقديم الخدمات الطبية والتعليمية واللوجستية والعقارية والتجارية بالإضافة إلى خدمات الطيران، لافتا الى ان توقيع مثل هذه العقود ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.