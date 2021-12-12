فيصل العيار: أشكر الفريق التنفيذي وجميع موظفي «كيبكو» على تفانيهم بخدمة المجموعة ومساهميها

الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: أتطلع للتعاون مع الإدارة لتنفيذ إستراتيجية جديدة تعزز مصالح مساهمينا



وافق مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» على طلب نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) فيصل العيار بإعفائه من مهامه التنفيذية، وذلك لرغبته في التقاعد بعد مسيرة امتدت لأكثر من 30 عاما، وأعلن المجلس عن تعيين الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.



وقالت مجموعة «كيبكو» في بيان صحافي إن العيار انضم إلى شركة مشاريع الكويت في عام 1990 عندما كانت المشاريع شركة استثمارية إقليمية تدير أصولا بقيمة 220 مليون دولار أميركي.

وقد تحولت الشركة تحت قيادته إلى إحدى الشركات القابضة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استثمارات في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والعقار والصناعة والتربية والتعليم وتواجدها في 24 دولة مع أصول مجمعة بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وسيحافظ العيار على منصبه نائبا لرئيس مجلس الإدارة.



شركة استثمارية إقليمية



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري لرفيق الدرب (بومبارك) على جهوده طوال ثلاثة عقود والتي قاد خلالها الشركة بنجاح وعمل على تحويلها إلى شركة استثمارية إقليمية قوية ذات سمعة مميزة.

يسعدنا أنه سيستمر في منصبه نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة المشاريع وكذلك تواجده في مجالس إدارات عدد من شركات المجموعة».



وأضاف: «يسر مجلس الإدارة موافقة ادانا على تولي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي التي تتمتع بخبرة استراتيجية وتشغيلية نثق بأنها ستساعدها على قيادة شركة المشاريع نحو الأمام بينما تعمل على تطبيق رؤية الشركة القائمة على الاستدامة والتميز في الأعمال عبر المجموعة».



جدير بالذكر، أن الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد هي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت، ورئيسة مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة.

وقد شغلت سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الفتوح القابضة، وهي حاليا عضو مجلس إدارة شركة المشاريع وذلك منذ عام 2020. كما أنها عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين وOSN وكامكو إنفست.

وتحمل الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد دكتوراه فخرية في الآداب الإنسانية من كلية دارتموث الأميركية، وشهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت. وقد درست في جامعة إنديانا في بلومنغتون بأميركا.



إستراتيجية جديدة



من جانبه، قال فيصل العيار: «أود بهذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة وكل السادة المساهمين على الثقة التي منحوني إياها طوال ثلاثة عقود.

كما أشكر الفريق التنفيذي وجميع موظفي شركة المشاريع على تفانيهم الدائم في خدمة المؤسسة ومساهميها، وأنا على ثقة من قدرتهم على أخذ الشركة إلى آفاق أبعد».



بدورها، قالت الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «أشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذا التكليف، وأتطلع إلى التعاون معهم في سبيل تنفيذ استراتيجية جديدة للمضي بالشركة قدما من أجل تعزيز كل ما هو في مصلحة مساهمينا.

إن سمعة ومكانة شركة المشاريع تفرض علينا بذل جهود كبيرة من أجل الارتقاء إلى مستويات أعلى في المجالات التي تنشط بها الشركة واستكشاف قطاعات استثمارية جديدة. إنني على ثقة بقدرات وإمكانيات الفريق التنفيذي وأتطلع للعمل معهم في هذه المرحلة من مسيرة الشركة».