هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم أن فوز فريقه على الكويت 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ4 لدوري stc للدرجة الممتازة، جاء بمشاركة محترف واحد فقط من خمسة متاحة بحكم اللوائح المنظمة، مضيفا ان السماوي يمتاز بالتنوع بين لاعبيه، فهناك لاعبون شباب، وهناك من لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواجهات الكبيرة، وقدموا مجتمعين عطاء متميزا توجوه بفوز مهم.



وأشار إبراهيم إلى أن الكويت خصم كبير، ويعد من أفضل الفرق في الدوري، ولديه الكثير من الإمكانات، ويمتاز بتوافر العديد من العناصر القادرة على تغيير سير أي مباراة، وعليه فإن الفوز عليه والخروج بنقاط المباراة كاملة أمر يحسب للاعبين وجميع أعضاء الفريق.



وأشاد بالروح العالية والرغبة الصادقة التي أبداها لاعبو السالمية بالفوز، وهو ما تحقق لهم في نهاية المباراة، وقال: «لايزال أمام الجهاز الفني الكثير من العمل لينجزه مع الفريق، حيث تعد الفترة التي قضيناها مع الفريق تعد قصيرة، ونبارك لمجلس الإدارة وجماهير السماوي هذا الفوز».