عبدالعزيز جاسم



قال رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد عقب فوز الأصفر الصعب على التضامن 3-2 في الجولة الرابعة من دوري stc الممتاز أول من امس ان الانتصار جاء في توقيت مهم عقب الخسارة في الجولة الماضية من الكويت، لكننا في الوقت ذاته نتمنى مساندة الجمهور بصورة أكبر لأن فريقنا «ما يلعب إلا بجمهور كبير.. وراح يظهر بصورة أفضل».



وعن مدى رضاه عن الجهاز الفني بقيادة الجزائري خير الدين مضوي، أكد الفهد أن المدرب لديه خطة «طريقة لعب» يطبقها ونحن دائما في القادسية نحاسب المدرب نهاية الموسم، وفي الوقت الحالي نحتل مركزا متقدما بالدوري وبلغنا نهائي كأس الأمير لذلك حتى الآن أنا راض عن أدائه مع الفريق.