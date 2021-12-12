واصل نجم نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي تفوقه بفوزه بلقب بطولة نادي «السكب» لقفز الحواجز التي أقيمت في نادي المسيلة بعدما خطف المركز الأول في الشوط الرئيسي على ارتفاع 135-140 سم بزمن 40.70 ثانية بدون نقاط جزاء بعد منافسة قوية مع زميله بالنادي غازي الجريوي الذي حل ثانيا بزمن 42.12 ثانية ونقطتي جزاء، فيما جاء فارس نادي الصيد والفروسية خالد الخبيزي ثالثا، وقام بتتويج الأبطال رئيس نادي «السكب» لرياضات الفروسية محمد الميلم ورئيس نادي المسيلة بدر الميلم.



وعلى ارتفاع 125-130 سم جاء نجم مركز الكويت للفروسية البيلاروسي بافيل فورونكو أولا، كما ذهب المركز الأول على ارتفاع 115-120 سم لنجم مركز الكويت للفروسية أرماندو لوفريس. وتمكن نجم نادي الكويت للفروسية حسين الخرافي في الفوز بالمركز الأول على ارتفاع 105-110 سم.



وقال رئيس نادي «السكب» محمد الميلم: نحن فخورون بالمستوى المتميز الذي وصلت له رياضة الفروسية بالكويت وأصبح الاهتمام كبيرا بهذه الرياضة بعد إشهار الاتحاد المحلي للفروسية في يناير الماضي وارتفع المستوى الفني للبطولات والتدريب.



بدوره، توجه رئيس نادي المسيلة بدر الميلم بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة في دعم وتطوير رياضة الفروسية بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد المحلي للعبة في تطوير الرياضة وتنظيم دوري محلي قوي ودعم الفرسان محليا وخارجيا.