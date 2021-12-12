قال رئيس جهاز الكرة بنادي اليرموك إبراهيم الرومي ان فريقه تعرض للظلم من قبل الحكم سعد الفضلي الذي أدار مباراة فريقه مع النصر في الجولة الرابعة من الدوري بعد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة للعنابي وعدم احتسابه ركلة جزاء لليرموك في الدقيقة الأخيرة وكانت واضحة أمام أعين الجميع.



واكد الرومي أن النادي سبق ان قدم العديد من الاحتجاجات لاتحاد الكرة على الحكم الفضلي الذي كلما قاد مباراة لليرموك يتسبب بظلمه ويحتسب اخطاء تساهم بخسارة فريقه الذي تطور مستواه بشهادة جميع المتابعين.



وأضاف اننا لا نبرر الخسارة بتعليق الأمور على شماعة الحكم لكن في الوقت ذاته من غير المقبول او المعقول أن تكون هناك اخطاء كارثية مثل التي ارتكبها الفضلي وتمر مرور الكرام من لجنة الحكام واتحاد الكرة، لذلك لن نقبل مستقبلا بإدارته لأي مباراة يكون فيها اليرموك طرفا.