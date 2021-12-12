تختتم في الخامسة مساء اليوم بطولة النخبة العربية للتنس في نسختها الأولى على مجمع الشيخ جابر العبدالله بحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي الشيخ أحمد الجابر، وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والرياضية.



وقد أعدت اللجنة المنظمة حفل ختام يليق بالبطولة التي شهدت مشاركة 37 لاعبا يعدون الأفضل تصنيفا في الوطن العربي



ويشمل حفل الختام تكريم قدامى منتخبنا الوطني للتنس، والعديد من المفاجآت والفقرات المتنوعة التي أعدتها اللجنة المنظمة.



وعلى صعيد المنافسات، أصبح لقب النخبة العربية للتنس في نسختها الأولى بين التونسي مالك الجزيري، والسوري محمد ناقو، من جهة، واللبناني هادي حبيب والتونسي محمد عزيز، اللذين التقيا مساء أمس في الدور نصف النهائي، ليتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية اليوم، فيما باتت المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في الزوجي بين فرق تونس ولبنان، من جهة، والكويت ومصر على الجهة الأخرى.



إلى ذلك، وصلت مساء أمس النجمة التونسية وصاحبة أفضل تصنيف للاعبين العرب في الاتحاد الدولي للتنس أنس جابر، كضيف شرف على البطولة، وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي الشيخ أحمد الجابر، وأعضاء الاتحادين، وستحضر جابر نهائي الزوجي والفردي وحفل الختام اليوم.



من جهته، أعرب رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة عن سعادته باستضافة مجمع الشيخ جابر العبدالله البطولة، مؤكدا أنه صرح رياضي ٥ نجوم وهو بمنزلة البيت الخليجي والعربي للتنس، مضيفا ان البطولة جاءت في توقيت وظروف صحية صعبة غير ان الكويت وكما عودتنا نجحت باقتدار في توفير كل سبل الرعاية والالتزام بالشروط والاحترازات الصحية المطلوبة لتخرج البطولة في أبهى صورها.



من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس أيمن عزمي بحسن تنظيم البطولة، وقال ان البطولة كشفت عن إمكانات فنية وإدارية عالمية تمتاز بها الكويت، بما يؤهلها لاستضافة أهم بطولات الاتحاد الدولي للعبة.