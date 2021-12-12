يحيى حميدان



أرجع مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن جمال القبندي الخسارة من القادسية 2-3 اول من امس ضمن الجولة الرابعة من دوري stc الممتاز إلى حالة عدم التركيز لدى اللاعبين في عدة فترات من المباراة.



وأضاف ان التضامن بدأ بقوة ولكن عقب التقدم على الأصفر بهدف مر لاعبونا بحالة من عدم التركيز وهو ما أفسح المجال للقادسية لمعادلة النتيجة والسيطرة على الشوط الأول.



وأردف القبندي: «في المجمل العام، شهدت المباراة ندية بين الطرفين وسيطر التضامن على مجريات الشوط الثاني، وساهم البدلاء في تحكمنا بالكرة، الا أن فقدان التركيز في وقت مهم تسبب في خسارتنا.. ورب ضارة نافعة وعلينا الاستعداد للمواجهات المقبلة بصورة أفضل لتحقيق النتائج المرجوة».