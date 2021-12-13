عبدالعزيز الفضلي



بدأت «الدراسة العملية للشارة الخشبية» فعالياتها والتي تنظمها جمعية الكشافة بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة في المناطق التعليمية تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية النائب د.عبدالله الطريجي وتستمر حتى 18 ديسمبر.



وقال نائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية أحمد فرمن خلال حفل الافتتاح انه يشارك بهذه الدراسة التي تنظمها لجنة تنمية القيادات والحماية من الأذى بالجمعية 24 دارسا من مختلف المناطق التعليمية وهي من الدراسات التي دأبت الجمعية على إقامتها سنويا، مشيرا الى أن الهدف منها إكساب القادة المعارف والسلوكيات والاتجاهات التربوية من خلال الفرص التدريبية والتطبيقية التي تساعدهم على تنمية معلوماتهم ومهاراتهم الكشفية المختلفة.

وأضاف فرمن: نعمل على ان يكون جميع القادة مؤهلين كشفيا من خلال الدراسات والدورات التي نقيمها، داعيا المشاركين في الدراسة الى الالتزام والتركيز على ما يطرح من فعاليات خلال أسبوع الدراسة لكي ينعكس ذلك بالشيء الإيجابي عليهم، معلنا عن الانتهاء من انجاز المناهج الكشفية والتي قام بها عدد من القادة الكشفية من خلال جهود جبارة بذلت لإعدادها، ونعمل من خلالها على الارتقاء بالحركة الكشفية، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في الدراسة وشاكرا التوجيه الفني للتربية الكشفية بوزارة التربية على دعمه لأنشطة الجمعية.

من جانبه، أعرب موجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية والأمين العام لجمعية الكشافة إبراهيم العيد عن سعادته بعودة الانشطة والفعاليات حضوريا من خلال هذه الدراسة المهمة بعد توقف ما يقارب عامين.