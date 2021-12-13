أعلن أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالد فريج الفريج المطيري أن الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد قد استقبلت عميد شؤون الطلبة د. عبدالكريم سلمان العريعر، ومساعد العميد د. سلمان حاجي، ورئيس المكتب الفني بالعمادة ليلى ماجكي، ورئيس قسم الجمعيات العلمية والمجالس الطلابية بالتكليف علي حسين المهدي في مقر الاتحاد بالعديلية، مشيرا إلى أن رئيس الاتحاد السابق صالح الجاركي تواجد بالاجتماع وتم تسليم الاتحاد للهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد، وذلك بعد فوزها بانتخابات الاتحاد الأخيرة بإجمالي عدد أصوات 5053 صوتا لتقود الاتحاد خلال العام النقابي 2021/2022.



وأوضح المطيري أن الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد قد اجتمعت وتم توزيع المناصب الإدارية، وجاءت بتزكية عبدالله محمد سعيدان العازمي رئيسا للاتحاد، مشعل مبارك الزبني الرشيدي نائبا للرئيس لشؤون الاتحاد العام، سعود فهد عايد الظفيري نائبا للرئيس لشؤون الكليات، منصور ذياب السرهيد نائبا للرئيس للشئون الأكاديمية، عبدالرحمن حمد الحميدي الحربي أمينا عاما للاتحاد، فلاح فهد الشريف المطيري نائبا للرئيس لشؤون المعاهد، عبدالعزيز عبدالله الخالدي نائبا للرئيس للتنسيق والمتابعة ورئيسا للجنة الرياضية، خالد فريج الفريج المطيري أمينا للسر، رجا خالد البغيلي الرشيدي أمينا للصندوق، عبدالسلام سلطان المطرفي العنزي رئيسا للجنة الطلابية ومديرا تنفيذيا للاتحاد، نواف عياد الجنفاوي الشمري رئيسا للجنة المستجدين، شعيب أحمد الكندري رئيسا للجنة الثقافية ورئيس اللجنة الدينية، يوسف عبدالله التميمي رئيسا للجنة الإعلامية ورئيس لجنة العلاقات العامة، فهد عبدالرحمن الأنصاري رئيسا للجنة البرامج والأنشطة.



وأوضح المطيري أن مناصب لجان الطالبات جاءت بتزكية شيخة خالد المحارب نائبة للرئيس لشؤون الطالبات، بشاير عادل الهاجري رئيسة للجنة المستجدات، جواهر محمد الصالح رئيسة للجنة الطلابية، إحسان نعمان الراشد رئيسة للجنة الإعلامية، وفاطمة محمد العازمي رئيسة للجنة الثقافية.