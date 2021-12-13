تحت رعاية الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا والفريق الوطني للمناظرات، شارك فريق من طلبة جامعة الكويت المتناظرين في البطولة الوطنية الخامسة لمناظرات الجامعات والكليات تحت إشراف د.نوال اسحاق الكندري، ومدرب الفريق سماح العتيبي، وذلك خلال 11 - 12 ديسمبر الجاري، في مقر الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا - الكويت بمنطقة العارضية.



بدورها، ذكرت المشرف العام لدوري المناظرات د.نوال الكندري أن مشاركة فريق جامعة الكويت في البطولة الخامسة لمناظرات الجامعات والكليات تأتي بفريق مكون من أربعة من طلبة وطالبات الجامعة، وهم خالد القحطاني من كلية الهندسة والبترول، مريم الرفاعي من كلية الهندسة والبترول، وريان الرفاعي من كلية الطب، ورغد الربيعان من كلية الحقوق.

وأضافت د.الكندري أن مشاركة الفريق باليوم الأول تأتي بمنافسة ما يقارب 60 متناظرا ضمن 12 فريقا على مستوى الجامعات والكليات في الكويت، ويتنافسون ضمن 3 جولات للوصول الى التصفيات النصف النهائية، ثم المنافسة الأخيرة للتأهل لتمثيل الكويت في البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات باللغة العربية في دولة قطر.