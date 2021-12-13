عبدالعزيز الفضلي



عقد المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس الأمناء من المركز العربي لدول الخليج بفندق الشيراتون بحضور الوكيل المساعد لقطاع للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية م.ياسين الياسين، ورئيس تنفيذ وتقويم البرامج بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج د.محمد الأمير.

وتم خلال الاجتماع، طرح بعض المقترحات المتعلقة بالتعليم والفاقد التعليمي بالكويت والاطلاع والاستفادة من تجارب الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي في العملية التربوية بالإضافة إلى مناقشة تجربة التعليم عن بعد «اونلاين»، ومناقشة خطة سير عمل برامج المركز العربي مثل قيادة التخطيط التربوي ومؤشرات قياس الأداء التعليمي واجتماع مجلس الأمناء الدوري وبناء وتصميم المناهج في عصر التقنية ومعايير الأداء في مناهج العلوم واستعراض مقترح مواضيع المخيم التدريبي.