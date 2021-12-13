صرح مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث د.سلمان الصباح بأن جامعة الكويت حريصة على تعزيز جوانب الجودة والأصالة والتنافسية العلمية بين الباحثين في مختلف التخصصات، ومن هذا المنطلق، تركزت جهود قطاع الأبحاث على تشجيع إقامة فعالية الملصق العلمي لتحقيق هدف نشر ثقافة الإبداع والابتكار العلمي والبحثي، وتوفير منبر لنشر المنجزات العلمية والبحثية في جامعة الكويت.

وأضاف د.الصباح أن قطاع الأبحاث بجامعة الكويت حريص على إبراز جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا في البحث العلمي، مما يسهم في رفع المستوى الأكاديمي والعلمي بالجامعة، وذلك من خلال إقامة يوم الملصق العلمي الذي يعد إحدى أهم الفعاليات التي تعرض نتائج أحدث الأبحاث والدراسات التي أنجزها الباحثون في جامعة الكويت.

ويتيح يوم الملصق العلمي الفرصة أمام الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة للاطلاع على الأبحاث في مختلف المجالات العلمية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات.

وعليه، دعا د. سلمان الصباح الباحثين للمشاركة في فاعلية الملصق العلمي، حيث يمكنهم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لقطاع الأبحاث ومن خلال الرابط:



باللغة العربية



https://bit.ly/3ozQZyT



والرابط التالي باللغة الإنجليزية



https://bit.ly/3DqTZDZ