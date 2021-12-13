شاركت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) كراع رئيسي لمعرض الكويت للسيارات الكهربائية، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر 2021 في مجمع مروج.

ويعد المعرض الذي أقيم تحت شعار «كويت خضراء» هو الأول من نوعه في الكويت بدعم من الهيئة العامة للبيئة.

وتعتبر إقامة هذه الفعاليات ودعم المشاريع المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بيئة أكثر استدامة، إذ إن السيارات الكهربائية تقلل من انبعاثات الكربون المضر للبيئة مما يؤثر بشكل إيجابي على التغير المناخي، كما عرضت أبرز الشركات العالمية سياراتها التي تعمل على الكهرباء والطاقة البديلة.



مسار بن عيد: نعمل على دمج الاستدامة في جميع أنشطة الجامعة



صرحت المديرة التنفيذية لقسم القبول في AUM الأستاذة مسار بن عيد، قائلة: «نحن موجودون في معرض السيارات الكهربائية في المروج لندعم المشاريع المبتكرة المتعلقة بالطاقة المتجددة والطاقة البديلة، حيث إن تطبيق هذه المشاريع أمر مفيد للتنمية المستدامة والاقتصاد والبيئة.

ونحن في AUM تبنينا هذا النهج، حيث نعمل على دمج الاستدامة في جميع الأنشطة، وخاصة التدريس والبحوث الأكاديمية والمشاريع والأنشطة الطلابية.

والجدير بالذكر أن AUM تم تصنيفها الجامعة الأكثر استدامة بالكويت وذلك بحسب تصنيف GreenMetric العالمي».

وأضافت: «وأردنا أن نسلط الضوء على جزء من مشاريع التخرج التي تم تطويرها من قبل طلبة AUM بمركز البحوث والابتكار ومركز الروبوتات. وتجدر هنا الإشارة إلى أننا نشارك في المعرض من خلال جناح ثان يعمل على الطاقة الشمسية».





تصنيع سيارة تعمل على الطاقة الشمسية من قبل طلبة AUM



يعمل طلبة AUM على تصميم وبناء سيارة تعمل على الطاقة الشمسية. يستغرق هذا المشروع سنوات من العمل الجماعي بين الطلبة من مختلف تخصصات الهندسة والتكنولوجيا وهو يهدف إلى تشجيع الجيل الجديد على إيجاد حلول مبتكرة متعلقة بالطاقة المتجددة بالإضافة إلى التنافس في تحديات السيارات الشمسية المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وقد أكملت المجموعة الأولى من الطلبة مؤخرا المرحلة الأولى والتي تتمثل في تصميم وتصنيع هيكل السيارة.



وستقوم مجموعات طلابية أخرى بإتمام المراحل المتبقية وهي بناء الجزء المتبقي والمكونات حتى تكتمل السيارة.





مشاريع التخرج لطلبة AUM:ابتكار.. تطور.. استدامة



شارك طلبة الهندسة والتكنولوجيا في AUM بالمعرض من خلال تواجدهم بجناح خاص حيث قاموا بعرض بعض مشاريع التخرج المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة والابتكار بشكل عام، منها على سبيل المثال لا الحصر:



٭ طائرة دون طيار (درون) تعمل على الكهرباء تم تطويرها من قبل الطلبة وقاموا بتزويدها بقدرة اتصال طويلة المدى لعمليات البحث والإنقاذ



٭ شبكة أقمار صناعية صغيرة لنقل معلومات مشفرة



٭ سيارات صغيرة تعمل على الطاقة الشمسية



٭ تحدي السومو للروبوتات



٭ الذراع الإلكترونية (Bionic Arm)



٭ تحديد المسار المروري لمركبة كهربائية



وقد شهد جناح جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالمعرض إقبالا كثيفا من الحضور الذين تفاعلوا مع الطلبة في AUM وتعرفوا على مشاريعهم المبتكرة.



الجدير بالذكر أن الروبوت Pepper والذي كان متواجدا في المعرض، قام بتقديم شرح عن مشاريع الطلبة ونبذة عن الجامعة.

هذا ويعتبر Pepper أحد أبرز الروبوتات المتواجدة في قسم بحوث الذكاء الاصطناعي في AUM المجهز بمجموعة واسعة من وحدات الروبوتات من ضمنها NAO Pepper، UXA 90، Robot Builder، ومختبر برمجة حركة الروبوتات الآلية والجوية الذي يوفر طائرات Vicon، التي تعد الأحدث في مجال رصد وإرسال بيانات تحركات الروبوت للمبرمج.



AUM تحقق مركزاً مرموقاً في تصنيف Green Metric العالمي للاستدامة البيئية والتنمية الاجتماعية



على صعيد آخر، حققت AUM مركزا مرموقا على مستوى الجامعات في الكويت، والمركز 22 في العالم العربي، والمركز 302 على مستوى العالم، وذلك في تصنيف الجامعات الخضراء العالمي «UI GreenMetric World University Rankings»، والذي شاركت فيه جامعات مختلفة من أكثر من 84 دولة حول العالم.

ويعد تصنيف UI GreenMetric، أحد أهم التصنيفات العالمية التي تقيم اهتمام الجامعات بالقضايا المتعلقة في التنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، ومدى التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة ونشر ثقافتها والوعي بها داخل الحرم الجامعي والمجتمع.