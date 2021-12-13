وقعت جامعة الكويت عقد المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف البصرية (OFC) لمدينة صباح السالم الجامعية رقم KU/KUCP/C1310/18-19)) بالتعاون مع شركة نظم الخليج للحاسبات الآلية.



وخلال الحفل، الذي أقيم خصيصا لهذه المناسبة بقاعة مجلس الجامعة في الخالدية بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د. بدر البديوي وأمين جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي عبيد العياش والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.محمد زينل والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.عبدالله المطوع ومدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة عبدالرزاق رزوقي، رحب د.البديوي بالحضور، متمنيا أن تسهم هذه الخطوة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للحرم الجامعي الجديد بما يضمن نقل البيانات وفق أفضل المعايير والمتطلبات العالمية.



الجدير بالذكر أن مشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مدينة صباح السالم الجامعية تتألف من أربعة مشاريع، تمثل المناقصة المذكورة التي تم توقيعها أول هذه المشاريع وهي تعنى بتوصيل وربط كافة الكليات الجامعية والمباني الخدمية داخل الحرم الجامعي بالشدادية عبر شبكتي ألياف ضوئية، إحداها رئيسية والأخرى احتياطية، ومن ثم تجميعها في نقطتي تحكم لإدارة سير البيانات، كما ستستخدم هذه الشبكة لنقل كل بيانات أنظمة المعلومات العاملة في مدينة صباح السالم الجامعية والتي تشمل خدمات الإنترنت والاتصال والمراقبة الأمنية وإدارة المباني وجميع أنظمة البيانات الأخرى.



وقد حضر حفل توقيع العقد كل من المدير العام لشركة نظم الخليج للحاسبات الآلية صالح معرفي، ومساعد مدير البرنامج الإنشائي للتخطيط والتصميم والمتابعة د.محمد صادق وأعضاء لجنة البنية التحتية لنظم المعلومات والاتصالات بجامعة الكويت د. خالد الزامل وم.رنا مجدلاوية.