ناصر العنزي



يتحدد مساء اليوم صاحب المركز الثالث لكأس سمو الأمير للموسم 2020-2021 وذلك خلال المواجهة التي ستجمع العربي مع كاظمة على ملعب ثامر بنادي السالمية. ويسعى الفريقان إلى تحقيق اللقب للدخول في سجل الشرف للبطولة الغالية على قلوبنا. الجدير بالذكر ان القادسية والكويت سيلتقيان في المباراة النهائية يوم 21 ديسمبر.



وفي مباراة اليوم، فإن العربي يدخل المباراة لتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره في هذه المسابقة الغالية بعدما خسر مباراة نصف النهائي أمام خصمه القادسية، كما انه في أتم جاهزيته بعدما خاض عدة مباريات في الدوري الممتاز، صحيح أنها لم تشبع طموح جماهيره حتى الآن بعدما ابتعد عن الصدارة لكنه قريب منها، كما أن مدربه الكرواتي انتي ميشا يملك عدة حلول لمواجهة اليوم، ومنها توافر البديل القادر على اللعب في أي وقت من المباراة، ويعتمد الأخضر على قدرات بعض لاعبيه في صنع الفارق مثل السنوسي الهادي وعلي خلف وبندر السلامة الذي تعافى من إصابته.



أما كاظمة فيعيش في أفضل حالاته المعنوية بعدما واصل عروضه الجيدة وتمكن من اعتلاء صدارة الدوري وحيدا، حيث وضحت بصمات مدربه الصربي داركو نيستروفيتش على الفريق بعدما كان البرتقالي فاقدا لهويته وأصبح الآن يلعب كما هو يريد لا كما يريد الخصم، كما تضم صفوفه عناصر متميزة مثل هداف الفريق شبيب الخالدي وبندر بورسلي ومحمد الفارسي ومحمد العازمي وعمر حبيتر.

40 ألف دينار لـ «الثالث»

مبارك الخالدي



من المقرر أن يحصل الفريق «العربي أو كاظمة» الذي سيتوج ببرونزية كأس صاحب السمو الأمير على مكافأة مالية قدرها 40 ألف دينار، في حين سيحصل بطل المسابقة على جائزة مالية مقدارها 100 ألف دينار، وصاحب المركز الثاني على مبلغ 60 ألف دينار. وتشكل الحوافز المالية دافعا للاعبين والأجهزة الفنية إضافة الى التواجد في السجل الذهبي للمسابقة.