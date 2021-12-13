الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي اليوم اجتماعا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد في مقر الاتحاد في قطر بحضور جميع الأعضاء وذلك لمناقشة جميع الأمور التي تتعلق بالاتحاد الخليجي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



وكان المكتب التنفيذي قد قرر في نهاية مايو الماضي، إقامة النسخة 25 من بطولة كأس الخليج بالعراق، بعد اعتذار قطر عن استضافتها، دعما لمدينة البصرة بجنوب العراق من أجل تنظيمها، اذ أفضى الاجتماع إلى تأجيل بطولة خليجي 25 إلى يناير 2023، مع احتفاظ العراق والبصرة تحديدا بأحقية تنظيمها.



وكان من المؤمل أن يستضيف العراق بطولة خليجي 25 في ديسمبر، حيث لم يستضفها منذ العام 1979، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها.



يذكر أن 6 من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج تشارك في كأس العرب حاليا.