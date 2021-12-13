عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي في النصر سلمان عواد ان فريقه يسابق الزمن لإعداد لاعبيه المصابين قبل مواجهة الشباب في الجولة الخامسة من دوري stc الممتاز الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنه بالإضافة لغياب الأردني عدي الصيفي بسبب الإيقاف سيغيب كل من ناصر العجمي ومحمد الفهد ومساعد طراد والمدافع السوري عمر ميداني ومحمد دحام، وهؤلاء نحاول تجهيزهم قدر الإمكان، مؤكدا بذات الوقت ثقته التامة بجميع اللاعبين المتواجدين ضمن القائمة وقدرتهم على سد النقص.



وعن مستوى المحترفين وتغييرهم، أكد عواد انه لا توجد أي نية لتغيير أي منهم حتى الآن وعلى أقل تقدير حتى فتح باب الانتقالات الشتوية والانتهاء من الجولات الثلاث المقبلة.



وأشار عواد إلى ان جميع مواجهات الدوري صعبة ومن بينها الشباب، لأن الفرق باتت تطمح للنقطة الواحدة في بعض المباريات والتي لم تعد سهلة أيضا، وخير دليل النتائج التي رأيناها في الجولة الأخيرة سواء بالتعادل او بالفوز بفارق هدف ومعظمها جاء بركلات ثابتة أو جزاء بسبب إغلاق المناطق والتحفظ، لذلك أقولها دائما مواجهة الشباب لا تختلف عن مواجهة القادسية أو العربي أو الكويت من ناحية الصعوبة وحصد النقاط.