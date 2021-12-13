عقدت اللجنة النسائية في اتحاد التنس الكويتي ندوة نقاشية مع المصنفة الـ 7 عالميا في الاتحاد الدولي للعبة النجمة التونسية أنس جابر، في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، وذلك على هامش حضورها ضيفة شرف على بطولة النخبة العربية الأولى للتنس في نسختها الأولى.



وحضر الندوة النقاشية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، وأدارتها رئيسة لجنة رياضة المرأة في اتحاد التنس دلال بهبهاني، بحضور أكثر من 47 لاعبا ولاعبة من البراعم والناشئين والأشبال.



وأبدت النجمة العالمية أنس جابر سعادتها بتواجدها في الكويت، مقدمة الشكر الى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي الشيخ أحمد الجابر، على دعوته، وقالت: ان «زيارتي إلى الكويت هي الأولى، وأجدها فرصة مثالية للالتقاء بأفضل اللاعبين العرب، والتعرف على المواهب الكويتية في التنس».



وتحدثت النجمة العالمية عن بدايتها في ممارسة التنس، والمصاعب والتحديات التي واجهتها خلال مسيرتها في رياضة الكرة الصفراء، وقالت:«التنس رياضة تتطلب الكثير من الشغف، وقوة التحمل، والتدريب المستمر»، مشددة على أنه لا يوجد مستحيل أمام العزيمة والإصرار على التفوق، مؤكدة ان اللاعب العربي وبغض النظر عن جنسه قادر على الوصول إلى أفضل المراكز العالمية في أي رياضة كانت.



من جانبها، أبدت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات سعادتها بتواجد اللاعبة العالمية أنس جابر في الكويت، وقالت: «نعتز بتواجد النموذج النسائي الرياضي العالمي، والقدوة للفتاة واللاعبة والمرأة العربية بشكل عام، وتألق أنس العالمي سهل مهمة المسؤولين عن رياضة المرأة في الوطن العربي في إثبات قدرة الفتاة الرياضية العربية على تحقيق أفضل الإنجازات العالمية». وشكرت حيات أنس على تألقها العالمي، متمنية لها مزيدا من التفوق.