يحيى حميدان



تمنى وكيل اللاعبين أحمد أشكناني من الهيئة العامة للرياضة المضي قدما في إنشاء ناديين جديدين لزيادة عدد المتنافسين في البطولات المحلية.



وأضاف اشكناني لـ «الأنباء» أن انشاء ناديين جديدين على الأقل ستكون له فوائد كبيرة على الكرة الكويتية، مشيرا الى أن الدول المحيطة بنا لديها عدد أندية أكبر مما لدينا وعليه يجب زيادة عدد الأندية لدينا. وبين أن الكرة الكويتية تشهد طفرة عبر بروز العديد من اللاعبين المحليين المميزين في الفرق الأولى، والأغلب صغار في السن وبإمكانهم خدمة أنديتهم والمنتخب الوطني لسنوات طويلة.



وذكر اشكناني انه في حال إنشاء ناديين جديدين فإن اللاعبين المتاحين للانضمام لهما سيكون متوافرا، إذ لدينا أكثر من 60 لاعبا مستعدون وفي انتظار استغلال الفرصة فقط.