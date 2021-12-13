يعقوب العوضي



انطلقت تدريبات منتخبنا الوطني للكرة الطائرة صباح امس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله مقر اتحاد اللعبة في ضاحية صباح السالم تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل.



وشهد التدريب أعضاء الجهاز الفني والاداري للمنتخب بقيادة مدير المنتخبات الوطنية محمد القطان ومدير المنتخب الاول محمد البلوشي والمدير الفني للازرق الصربي الكسندر ومساعده الوطني عادل المزيعل ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني. الفني اللاعبين على مجموعات تبادلت التدريبات على مدار اكثر من ثلاث ساعات للوقوف على المستوى البدني للاعبين ومدى احتياجـــات كل لاعب مـن الجرعات التدريبية خلال الفترة المقبلــة.



وفي السياق ذاته، أكــد عادل المزيعل ان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الصربي الكسندر وضع برنامج اعـــداد جيد بهدف تهيئــة اللاعبين للظهور بالمستوى المطلـــوب في البطولة الخليجية، مبينا ان الخطوة الاولى في البرنامج كانت امس وهي عبارة عن اختبارات وقياسات بدنية للاعبين.



وأشار المزيعل الى أن الحصة التدريبية مساء اليوم ستشهد حضور جميع اللاعبين للبدء بالتدريب الفعلي وسيستمر التدريب على نفس الوتيرة حتى موعد سفر المنتخب بعد غد الاربعاء الى صربيا، مضيفا ان لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين سيتم إعدادهم بالشكل والمستوى المطلوب.