قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان منخفضا جويا يتشكل مساء الثلاثاء يكون مركزه في اقصى منطقة شمال الخليج العربي ويسبب هبوب رياح شرقية وجنوبية شرقية بين (الكوس والكوس المطلعي) سرعتها خفيفة إلى معتدلة بين 10-12 كم/س.



وأضاف المرزوق: تصطدم هذه الرياح بالرياح الشمالية التي تهب على المنطقة مشكلة جبهة هوائية تؤدي الى حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وفي الوقت نفسه يتمدد المنخفض السوداني ويتوغل الى مركز هذا المنخفض، وتكون الكويت هي مركزه، ومع هذا التوغل يتشكل غطاء من السحب في المنطقة، ويكون الطقس غائما كليا خلال هذا الاسبوع، ولكن مع بداية الاسبوع المقبل يحتمل بنسبة اكثر من 40% سقوط زخات امطار رعدية مع عواصف رعدية تبدأ مساء السبت او فجر الاحد المقبلين حتى الاثنين وبكمية من المتوقع ان تكون بين (1.00 - 1.50) ملم حيث تتحول الرياح بعد ذلك الى شمالية غربية معتدلة السرعة وتجعل من الجو غائما جزئيا.





