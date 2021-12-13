الهاجري: أي شيء يتعلق بمستقبل العمال يجب الرجوع فيه إليهم أولاً.. وهذا النظام لن يطبق إلا بموافقتهم

الشريفي: الموظفون هم المرجع العام لجميع قرارات «المؤسسة» لأن الجمعية العمومية بيدها تغيير كل شيء



أسامة أبو السعود



نظّمت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت لقاء مع عمال الشركة حول نظام الترقيات الجديد الذي اقترحته مؤسسة البترول، وما له من ايجابيات وما عليه من سلبيات بحضور رئيس اتحاد عمال البترول محمد حمد الهاجري ورئيس نقابة نفط الكويت يوسف الشريفي واعضاء النقابة وجمع من الموظفين والموظفات بالشركة.



من جهته، وجه رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري الشكر لمجلس ادارة نقابة عمال شركة نفط الكويت على هذه الدعوة لمناقشة نظام الترقيات المقترح من مؤسسة البترول والذي تسعى لتطبيقه على الشركات النفطية.



وأصاف الهاجري «هذا الموضوع هو مثار جدل بين العاملين، وخلال مناقشتنا كمجلس ادارة لهذا الموضوع حدث اختلاف، حيث ارتأينا الرجوع الى الجمعية العمومية لمناقشة هذا الموضوع معهم؛ لأنه في النهاية يخص مستقبلهم الوظيفي.



وتابع قائلا «تم تشكيل لجنة من العاملين لدراسة هذا المقترح وتقديم رؤيتها للشركة والمؤسسة لتعديل بعض النقاط الجوهرية».



وتابع الهاجري «نود ان نؤكد ان مثل هذه القرارات لابد فيها من أخذ رأي العمال وممثليهم بعين الاعتبار».



وأوضح أن لجنة علاقات العمل المعنية بهذا الموضوع، والتابعة لمؤسسة البترول، بعض اعضائها يمثلون شركات فيها 200 او 250 موظفا دون الأخذ بعين الاعتبار الشركات الكبيرة واختلاف التخصصات ومواقع العمل والدوائر والأقسام بها.



وأكد قائلا «ومع الأسف كان دور شركة نفط الكويت في لجنة علاقات العمل ضعيفا جدا بعدم مخاطبة الرئيس التنفيذي للمؤسسة لتعديل هذا المقترح ولم يبدوا أي ملاحظات خلال الاجتماعات».



وأكد الهاجري ان تطبيق هذا النظام الجديد للترقيات اليوم على ارض الواقع صعب جدا؛ لانه لا يتناسب ولا يتلاءم مع طبيعة شركة نفط الكويت، وهذا ما دعا الشركة الى مخاطبة المؤسسة لتعديل بعض الشروط».



وختم الهاجري بالقول «أي نظام يجب تطبيقه لابد فيه من الرجوع الى العمال اولا، فهذا النظام ان لم يتم تعديله بشكل صحيح فلن يتم تطبيقه إلا بموافقة العمال».



المرجع العام



من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت يوسف الشريفي «أي قرار تصدره الشركة يخص الموظفين يجب ان يؤخذ رأي الموظفين أنفسهم، فهذه اللائحة الجديدة تؤثر في طبيعة العمل ونظام ترقيات العمال بشكل كامل».



واضاف الشريفي «أولينا ان يكون الموظفون انفسهم هم المرجع العام لجميع القرارات التي تتخذها المؤسسة لان الموظفين او الجمعية العمومية بيدها تغيير كل شيء».



وفيما يخص مقترحات الحضور من عمال الشركة، قال الشريفي «كان هناك تفاعل جيد، وتمنينا ان يكون الحضور اكبر، لكن ما شاء الله الحضور كان جيدا واستمعنا لكل الآراء والمقترحات».



وأعلن عن تشكيل لجنة لأخذ مقترحات العاملين، مشددا على ان نقابة نفط الكويت لن توافق على أي مقترح دون الرجوع الى جميع العمال وخاصة نظام الترقيات الجديد.



ولفت الشريفي الى ان مشكلة النظام الجديد ان ايجابياته وسلبياته كثيرة جدا، وجميعها تؤثر في المستقبل الوظيفي للعمال، ولذلك لابد من اخذ رأيهم اولا.

عوض: يجب أخذ رأي العاملين في أي قرارات مصيرية



قال عضو نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عباس عوض ان هذه القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل العاملين والعاملات بشركة نفط الكويت يجب رجوع الشركة اليهم اولا في مثل هذه القرارات وأخذ رأيهم بشكل واضح، وما يهمنا اليوم هو رأي العمال، ولذلك كان هذا اللقاء المباشر مع العمال لأخذ رأيهم ونقله الى الادارة والمؤسسة».

وأكد ان العمال اقترحوا العديد من الامور الادارية والفنية المتميزة خلال اللقاء والتي يجب أخذها بعين الاعتبار.



وأوضح انه تم تشكيل لجنة لتسجيل اكثر النقاط التي تهمهم بشكل رئيسي.