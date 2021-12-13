عادل الشنان



بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب، ونائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح، قامت المؤسسة صباح أمس بإجراء القرعة على الدفعة الاولى من الضاحية الاولى للقسائم الحكومية بمشروع «جنوب سعد العبدالله» بمساحة 400م.



وبهذه المناسبة، قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ان تضافر الجهود والاجتماعات المكثفة لمجلس الوزراء والمتابعة الدقيقة من برنامج إزالة جميع المعوقات، والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية تم هذا الإنجاز الذي نرى ثماره اليوم.

ووجه الشايع الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء على ما قام به من دور بخصوص مشروع جنوب سعد العبدالله، والشكر موصول للوزراء وأعضاء مجلسي الأمة والبلدي، وكوادر «السكنية» الذين لم يدخروا جهدا في تسريع وتيرة التوزيع وتوفير الجهد والوقت على المواطنين لتسليمهم قسائمهم في اسرع وقت ممكن، مهنئا المواطنين على تسلمهم قسائمهم ضمن القرعة بمشروع جنوب سعد العبدالله، متمنيا لهم دوام التوفيق.