مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن حلحلة وحسم وزارتين إحداهما سيادية والأخرى خدماتية يعجلان بإعلان الحكومة الجديدة.

وأوضحت المصادر ان حسم استمرار الوزير الحالي أو تعيين وزير جديد للوزارة السيادية، وتلمس وضع وقبول وزير الخدمات الآخر كفيلان بأن ترى الحكومة الجديدة النور. وكشفت المصادر عن انه تقريبا كل الحقائب الوزارية محسومة فيما عدا هاتين الوزارتين.

وردا على سؤال حول تحديد المدى الزمني الأقصى لإعلان الحكومة، أجابت مصادر اخرى بأن أمامنا احتمالين: إما بداية الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه وتحديدا 20 أو 27 الجاري.

هذا، وعلمت «الأنباء» ان عجلة مقابلات سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع المرشحين الجدد للتوزير في الوزارات التي شغرت بخروج المستقيلين والمعتذرين بدأت بالدوران بعد أن تمت بلورة القائمة المتفق عليها. وبشأن موعد استقبال سموه المستقيلين والمعتذرين، أجابت المصادر بأنه عقب اعتماد مرسوم التشكيل الجديد.