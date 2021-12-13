دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء فرع المنطقة الشمالية حملة واسعة لرصد المخالفات في جليب الشيوخ بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء» إن الحملة تعتبر استمرارا لتنظيف المنطقة من التعديات والمخالفات للحد منها، ما ساهم في رفع قدرة الشبكة الكهربائية بنسبة 70% من إجمالي المنطقة، لافتا الى أن الحملة أسفرت عن تسجيل 4 محاضر ضبط وإثبات حالة في المنطقة ليصل عدد المخالفات المسجلة منذ بداية ديسمبر الى 17 حالة وفق القوانين المرعية.



ولفت الشمري الى انه تم تنفيذ حملة مشابهة على سكن العزاب في محافظتي الجهراء والفروانية تم خلالها قطع التيار عن 15 عقارا قام أصحابها بتحويل القسائم الى سكن للعزاب ومخالفة قوانين البلدية وعدم الاستجابة للتحذيرات بإخلائها.



وناشد ملاك العقارات في جميع مناطق الكويت إخلاء السكن المخالف المحول الى سكن للعزاب وسط السكن النموذجي، محذرا من ان بعض المستثمرين يقومون بتحويل العقارات الى عشوائيات وتمديدات كهربائية مخالفة دون علم المالك الذي يتحمل نتائج هذه المخالفات دون غيره.