صرح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م. ناصر بدر العيدان بأن الجمعية بصدد تنظيم الملتقى التقني الشهري برعاية الهيئة العامة للشباب والتي لا تألو جهدا في خدمة الشباب في مختلف المجالات لاسيما في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

وأوضح العيدان أن الجمعية تستضيف في هذا اللقاء الشهري نخبة من المختصين في مجال التكنولوجيا لإلقاء ندوات توعوية حول موضوع تكنولوجي مختلف.



وأضاف العيدان أن اللقاء الأول سيعقد غدا الثلاثاء 14 الجاري بمقر الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات في الروضة.

وأشار العيدان الى أن هذه اللقاءات ستضم العديد من المحاور التكنولوجية المهمة ومنها الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وحماية البيانات والحكومة الالكترونية وغيرها من التحديات والقضايا التي تشغل بال المستخدم والمشغل في رحلة التحول الرقمي والحكومة الالكترونية.



وبين العيدان أن الجمعية نظمت أكثر من 13 ملتقى توعويا وحملات توعية مختلفة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، كما نظمت مؤخرا خلال جائحة كوفيد- 19 مؤتمرين عن تطبيقات التكنولوجيا في الكويت والتكامل والمعيارية في التطبيقات الحكومية، وذلك بهدف تثقيف وتوعية أعضاء الجمعية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وحفظ البيانات وأمن المعلومات والاختراقات الرقمية واتلاف البيانات والحكومة الالكترونية ما يسهم بشكل كبير وفعال في نشر الثقافة التكنولوجية والوعي المجتمعي لكل فئات المجتمع، وحمايتهم من القرصنة وحماية المعلومات والبيانات الشخصية.



وأكد العيدان أن هدف هذا اللقاء يأتي من منطلق الإيمان الراسخ بالدور المهم للجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، وفي ظل المستجدات الحالية فإن جهود الجمعية تتواصل لتطويرها وإحداث التغير نحو الأفضل في دعم مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة من خلال تقديم الخبرات المتكاملة في مجال تقنية المعلومات لجميع فئات المجتمع من أجل إعدادهم للإسهام في تحقيق أهداف التنمية وخطة كويت جديدة 2035 واستجابة لاحتياجات المجتمع.