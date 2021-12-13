أطلقت وزارة الإعلام الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بحلته الجديدة والذي يأتي مواكبا للجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وجودة الخدمات في الشكل والمضمون المقدمة للأفراد والجهات ومنتسبي الوزارة.



وقال مدير المكتب الفني لوزير الإعلام نائب رئيس اللجنة العليا التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية يوسف الطبطبائي في تصريح لـ (كونا) إن التحديث الجديد يشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لما يتميز به من سهولة في الوصول للمعلومة وسرعة في انجاز الخدمة المطلوبة.



وأضاف الطبطبائي أن اللجنة العليا للتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بالوزارة ماضية في عملها نحو استكمال ميكنة إجراءات الحوكمة لتشمل جميع قطاعات الوزارة انسجاما مع استراتيجية وزارة الإعلام (2021-2026) التي أطلقت مطلع العام الحالي نحو ديمومة ريادة الاعلام الرسمي وتنمية أدواته المادية.

وأكد أن هذا التحديث يعد المرحلة الأولى من خطة تطوير الموقع والذي ستتبعه مراحل أخرى سيعلن عنها في حينها.



ونوه الطبطبائي بالدعم الكبير والتوجيه الدائم الذي تحظى به اللجنة من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري نحو تحقيق اهدافها الموضوعة بما يلبي الطموحات وينسجم مع رؤية (كويت جديدة 2035) بمفاهيمها الحضاريــــة وأبعادهــا التنموية.