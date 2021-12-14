الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي أشار إلى أن اختيار الفائزين تم على يد لجنة تحكيم على مستوى عالٍ من المهنية والخبرة

أكثر من 240 إعلاناً لشركات محلية وعربية تنافست على جوائز 2021

ماضي الخميس: العالم يعرف الكويت بثقافتها وفنها وآدابها ومثقفيها ومفكريها

الأسماء التي نحتفي بها هم نجوم الثقافة والفنون والإبداع في عدة مجالات

فقدنا حضور الصديق العزيز الشيخ دعيج الخليفة صاحب الابتسامة والقلب الطيب والحضور المميز

عاطف رمضان

الفنانة حياة الفهد تتسلم تكريمها الفنانة القديرة حياة الفهد والملحقة الثقافية في السفارة الأميركية كاثرين غازي واختصاصية الشؤون الثقافية بالسفارة شيماء إبراهيم

خلك 5G لشركة STC يحصد أفضل تطبيق الفنان محمد جابر يتسلم تكريمه

الأديبة ليلى العثمان تتسلم تكريمها تكريم الفنان التشكيلي سامي محمد



كرّمت هيئة الملتقى الإعلامي العربي مساء أمس الأول «الأحد» الفائزين بجائزة الكويت للإبداع في نسختها التاسعة من المبدعين والمؤثرين في مجالات الفن والثقافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان، وذلك تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبحضور ممثل وزير الإعلام وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي.



وشهدت النسخة الحالية مشاركة أكثر من 240 إعلانا من مجمل الإعلانات التي تم عرضها خلال 2021 لعدد من الشركات المحلية والعربية، وحرصت «هيئة الملتقى» على تكريم مؤسسات وشخصيات برزت طوال العام تكريما لعطائها المتميز وإبداعها في عدد من المجالات.



وألقى الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس كلمة خلال حفل التكريم ذكر خلالها أن الحفل أقيم بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا، واصفا ليلة الحفل بأنها جميلة بكل تفاصيلها لأنها جمعت كوكبة من المبدعين، لكنها في الوقت نفسه ليلة حزينة لرحيل الشيخ دعيج الخليفة الصباح الذي كان عزيزا علينا جميعا.





الفنان عبدالله الرويشد يتسلم تكريمه (فريال حماد) تكريم سالم الهندي

فهد العليوة يتسلم تكريم شركة اول أوڤر عن إعلان كريستيان ديور

وقال الخميس: كان الشيخ دعيج الخليفة، رحمه الله تعالى، يتواجد معنا بشكل دائم في كل احتفالاتنا ومناسباتنا، وفي كل أيامنا الجميلة، وهو صديق عزيز منذ فترة الدراسة في الجامعة، خلال رحلة طويلة، شخص كان دائما مبتسما، وكان طيب القلب رحمه الله تعالى، ونسأل الله العفو والمغفرة له، وهو الذي عودنا دائما على الابتسامة والحضور المميز في كافة المناسبات، لكن هذه مشيئة الله وهذا قدره.



وأضاف الخميس: نحمد الله تعالى على نعمة إزاحة الغمة «جائحة كورونا» التي عشناها وتسببت في منع التجمعات وجعلتنا نفترق عن بعض لفترة طويلة، وفقدنا خلالها الكثير من الأعزاء والأحباب والأصدقاء ونسأل الله تعالى لهم جميعا المغفرة.



وزاد: رحم الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث كان له الفضل في تأسيس هذا الملتقى الإعلامي، عندما كان وزيرا للخارجية عام 2003 وطرحت عليه فكرة تكوين تجمع إعلامي عربي، وأعجب بهذه الفكرة فكان طوال حياته الداعم الأكبر لهذا التجمع العربي، وذلك إيمانا منه رحمه الله تعالى بأهمية التقارب العربي والإعلام والفنون والثقافة والإبداع.



وقال: نحن أفراد ومؤسسات مجتمع مدني نقوم بجهود شعبية بالتعاون مع شركات ومؤسسات بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة التي تسعى دائما لتكوين شراكة مجتمعية، هذه الشراكة هي التي تحقق الإنجاز والنجاح، فلا يمكن لجهة واحدة ان تحقق النجاح، لذلك فإن مثل هذه الأنشطة التي تقام بجهود شعبية ومجتمع مدني، لها صدى كبير لتكريم كل هذه الشخصيات.



وزاد: نحن نجتمع اليوم لنقول شكرا لكل مبدع ولكل شخص أنجز سواء كان في بداية العمر أو شاب صغير، فالإبداع لا يرتبط بعمر أو وظيفة أو كيان، فمن الممكن أن تبدع بشكل شخصي أو ذاتي لكن من المهم أننا نقدم الشكر لهؤلاء الأشخاص. ومضى قائلا: تفتخر بكم الكويت لأنكم رفعتم اسمها في جميع مجالات الفن والأدب والثقافة والإبداع والإعلام وغيرها من المجالات، وكل شخص يستطيع أن يقدم أي شيء لتبقى شمعة الإبداع مضيئة، وان يساهم ولو بشيء بسيط، وهذا هو رصيد الكويت الحضاري. وأشار الى أن العالم يعرف الكويت بثقافتها وفنها وأدبها و مثقفيها ومفكريها، وهذه الأسماء التي نحتفي بها اليوم، هم نجوم الفن والثقافة والفنون والإبداع المختلفة التي يقدرها ويحترمها كل الوطن العربي، فهم سفراء الكويت الحقيقيون ويجب ان نعتز بهم.



وقال: ليس بالضرورة ان تكون مبدعا، لكن أن يحترمك الجمهور ويصفق لك هذا هو الإبداع، هناك فرق كبير بين الشهرة والتأثير.



وبين الخميس أن الحضور في هذا الحفل كان متميزا في ظل وجود تنافس إعلاني كان مهما بين الشركات، مشيرا إلى انه خلال الاحتفالات المقبلة سنقدم شيئا افضل. وأفاد الخميس بأن (الكويت للإبداع) ليست جائزة فحسب إنما مسعى جاد للارتقاء بمعايير صناعة الإعلان في دولة الكويت والعالم العربي وصقل مهارات العاملين في هذا الحقل لتواكب المعايير الدولية.



وأشار إلى أن الجائزة التي تأتي بتعاون مشترك مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل تستهدف خلق روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية في مجال صناعة الإعلام فضلا عن ترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المطروحة في المواد الإعلانية.



وذكر أن النسخة الحالية من الجائزة ضمت عددا من الفئات التنافسية الجامعة بين التميز في مجال العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والإبداع في العلامة التجارية والبرامج التلفزيونية والإذاعية والبرامج المذاعة عبر منصة «اليوتيوب» ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات العربية.



وأوضح أن الجائزة تتمتع بلجنة تحكيم على مستوى عال من المهنية والخبرة حيث تضم عشرة أعضاء من إعلاميين وأكاديميين متخصصين في مجال صناعة الإعلام والإعلان.

«زين» تحصد النصيب الأكبر في حفل «جائزة الكويت للإبداع»

منيرة الهويدي وماضي الخميس يقدمان جائزة التميز في العلاقات العامة والإعلام للرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين وليد الخشتي منيرة الهويدي وماضي الخميس يقدمان جوائز زين للخشتي وفريق زين

الخشتي والخميس يتوسطان فريق زين وجوائز الشركة

حصدت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت خمس جوائز في مجالات الإبداع ضمن فعاليات جائزة الكويت للإبداع - السنة التاسعة تقديرا لتميزها في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي الهادف في اتصالها مع جميع فئات المجتمع، وذلك على هامش الحفل الذي نظمه الملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وحضور وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي، وتواجد نخبة من الإعلاميين والفنانين وصناع المحتوى من الساحتين المحلية والإقليمية.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها فازت بكل من جائزة التأثير عن إعلان «أسعد أغنية في العالم» لعيد الفطر 2021 من إنتاج Joy، وجائزة الأعمال الوطنية عن إعلان «غنوا لحلاها: من زين لي زين لأزين» للاحتفال بالعيد الوطني من إنتاج Joy، وجائزة إعلانات التوعية عن حملة #فعل_دورك الرقمية لنشر الوعي البيئي، وجائزة الإبداع في المسؤولية الاجتماعية تقديرا لجهودها المجتمعية المتنوعة خلال العام وخصوصا خلال الجائحة، هذا بالإضافة إلى جائزة نجوم العلاقات العامة للرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات وليد الخشتي. وبينت زين أن الجائزة السنوية، والتي تنظمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل، قد شهدت تواجد العديد من الجهات الإعلامية والشخصيات الإبداعية في المجالات الإعلامية والإعلانية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي، وعدد كبير من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والشخصيات المؤثرة في الإعلام العربي.



الجدير بالذكر أن زين حصدت جائزة الأعمال الوطنية عن عملها الوطني للعام 2021 «غنوا لحلاها: من زين لي زين لأزين»، وهو العمل الفني الجميل الذي شهد مشاركة الفنان القدير سليمان القصار، والوجوه الوطنية الشابة حنين الكندري وناصر المشاري، وتغنى بكلمات الشاعر ساهر وألحان الفنان بشار الشطي، ومن إخراج خالد الرفاعي وبمشاركة كوكبة من أبناء وبنات الكويت.



وأطلقت الشركة إعلانها كعادتها السنوية احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت التي يعيشها الشعب الكويتي في شهر فبراير من كل عام، خاصة أن هذا العام شهد الذكرى الـ 60 على استقلال الكويت والذكرى الـ 30 على تحريرها، حيث جسد العمل أسمى المشاعر والقيم الوطنية من خلال كلماته الرائعة وألحانه الجميلة التي لامست الحس الوطني، وقد حاز العمل مشاهدات فاقت المليون مشاهدة خلال الأيام الأولى من إطلاقه على قناة زين الرسمية في YouTube.



وكانت ظروف الجائحة التي عاشتها الكويت والعالم أجمع قد ألهمت زين لاختيار لحن ذي إيقاع سريع ومبهج ممزوج مع كلمات متفائلة بمستقبل الوطن، حيث قام الفنان القدير سليمان القصار - الذي يشتهر محليا بإبداعه المتفرد بزفات الأعراس - خلال العمل بزف «العروس» الكويت والتغني بجمالها في ألحان مبهجة مصحوبة بأجواء الأعراس الكويتية، كما قامت الشركة باختيار الفنانين الشباب حنين الكندري وناصر المشاري لتأدية بعض فقرات العمل إيمانا منها بموهبة وإبداع الشباب الكويتي التي لا تعرف الحدود.



كما حصدت زين جائزة إعلانات التوعية عن حملة #فعل_دورك الرقمية، والتي أطلقتها الشركة عبر قنواتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز دورها الاجتماعي في نشر الوعي البيئي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقامت الشركة من خلال هذه الحملة بتوظيف قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العديد من المعلومات والحقائق البيئية الهامة التي قد يغفل عنها الكثير من الناس، والتي تبين الأثر المدمر لتغير المناخ على صحة الإنسان والبيئة، حيث تأمل أن يكون لهذه الحملة التأثير الإيجابي الذي يحفز المزيد من الجهود نحو تحقيق الاستدامة البيئية في الكويت.



وأفادت زين بأنها حريصة دائما على أن يعكس الخط الزمني لإعلاناتها قيم علامتها التجارية، حيث تعتبر أن أهدافها تمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات فقط، فكان دائما الطموح بأن ينظر إليها كعلامة تجارية تخدم كل جوانب الحياة، وتتشارك مع مجتمعاتها الأحداث والمناسبات والقضايا الأكثر تأثيرا في كل الأوقات.



وأكدت الشركة أن فوزها بهذه الجوائز جاء ليسلط الضوء على تميز نشاطها التسويقي والإعلاني الذي عودت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة لكون الإعلان التجاري وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.

د. حمد الحساوي حصد جائزة شخصية العام





حصد أمين عام اتحاد مصارف الكويت ورئيس تحرير مجلة المصارف د.حمد الحساوي جائزة شخصية العام خلال حفل التكريم الذي نظمه الملتقى الإعلامي العربي لجائزة الكويت للإبداع في نسخته التاسعة.



وقد جاء تكريم الأمين العام لتميزه في خلق علاقة متوازنة وتعزيز التنسيق بين البنوك ومؤسسات الدولة المختلفة من وزارات وهيئات حكومية وتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى العلاقة المباشرة والمتميزة مع بنك الكويت المركزي، وكذلك لبصمته الواضحة في إدارة أعمال الاتحاد مدعوما بتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وللدور المهم الذي لعبه خلال جائحة كورونا إذ برزت مصارف الكويت في المساهمة الفعالة وقيامها دورها الوطني داعمة كل أجهزة الدولة.



كما حصدت مديرة العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت شيخه العيسى جائزة نجوم العلاقات العامة لجهودها في تعزيز مكانة البنوك الكويتية وإبراز دورها الوطني والمجتمعي والاقتصادي، كما حصل على الجائزة نفسها يوسف الرويح نائب قطاع الإعلام والتسويق والعلاقات العامة من بيت التمويل الكويتي، وأيضا حصدت نجلاء العيسى نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد (إدارة التسويق) لبنك الخليج جائزة التميز في استراتيجيات التسويق كأفضل مدير تسويق يسعى لتطوير أعمال المؤسسة التي ينتمي لها ويسهم في أفكار مختلفة ومبتكرة.



وبهذه المناسبة يهنئ الاتحاد البنوك الحاصلة على الجوائز التنافسية لجائزة الكويت للابداع، وهي: بيت التمويل الكويتي لحصوله على جائزة الابداع عن إعلان (موضوعك عندي)، وجائزة المحتوى عن اعلان (ونرجع نبتسم)، وجائزة برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي برنامج KFH TALK الذي اطلقه بيت التمويل الكويتي عبر اليوتيوب، وجائزة خاصة عن إعلان (قرقيعان) بيت التمويل الكويتي. وحصول بنك الخليج على جائزة الإخراج عن إعلان (الدانة تكفيك)، وجائزة الأعمال الوطنية عن إعلان العيد الوطني (وطني حبيبي)، وجائزة إعلانات التوعية لحملة المحافظة على الصحة العامة من خلال ماراثون بنك الخليج. كما حصلت مجلة المصارف التابعة لاتحاد مصارف الكويت على جائزة تميز الموقع الإلكتروني.

النصار: «الجائزة».. تحملني مسؤولية

شملان النصار ووالده هاني النصار وماضي الخميس ومنيرة الهويدي

عبر المخرج الموهوب الشاب شملان النصار عن سعادته بالفوز بجائزة الكويت للإبداع، والتي يمنحها الملتقى الإعلامي العربي، وتسلم شملان الجائزة من أمين عام الملتقى الإعلامي ماضي الخميس بحضور منيرة الهويدي وكيلة وزارة الاعلام ووالده المخرج القدير هاني النصار.



وقال شملان: الحمدلله حصلت على الجائزة عن إعلان من إخراجي لصالح وزارة الصحة القطرية ويحمل عنوان «نرجع أقوى»، تنفيذ شركة «tyatro lw production»، مستدركا: أهدي هذه الجائزة الى معلمي المخرج خالد الرفاعي وإلى والدي حبيبي د.هاني النصار والذي يدعمني بتوجيهه لي ونصائحه التي تضعني على الطريق الصحيح، وأهديه أيضا الى كل فريق العمل الذي شاركني هذا الاعلان، مؤكدا ان حصوله على الجائزة يحمله مسؤولية في تقديم الافضل دائما، متمنيا أن يكون عند حسن الظن به.

Ooredoo الكويت تحصد 3 جوائز

مجبل الأيوب يتسلم جائزة نجوم العلاقات العامة ماضي الخميس وعبدالله جريص ومجبل الأيوب ومنيرة الهويدي وناظم الغبرا وقناص الفجي

ناظم الغبرا يتسلم جائزة تميز العلامة التجارية بالنيابة عن Ooredoo الفنان الكويتي عبدالعزيز لويس في العمل الوطني كل شبر وملي





تألقت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، ضمن جائزة الكويت للإبداع 2021 - السنة التاسعة، وذلك على هامش فعاليات الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للملتقى الإعلامي العربي. حيث فازت Ooredoo الكويت بثلاث جوائز مرموقة من فئات مختلفة وهي: جائزة «نجوم العلاقات العامة» والتي حصل عليها مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب، وجائزة «الأعمال الوطنية» لإعلان «كل شبر وملي» بمناسبة الأعياد الوطنية، بالإضافة إلى فوزها بجائزة «تميز العلامة التجارية».



وخلال انعقاد الملتقى السنوي للملتقى الإعلامي يوم أمس الأول، حضر من شركة Ooredoo الكويت كل من: مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي - مجبل الأيوب، ومدير العلاقات العامة والاتصالات الداخلية - ناظم الغبرا، ومسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي - عبدالله جريس وقناص الفجي وياسر محمد.



وجاءت جائزة «الأعمال الوطنية» لتسلط الضوء على المستوى الإبداعي العميق للعمل الغنائي الوطني بعنوان «كل شبر وملي» والذي أهدته شركة Ooredoo للكويت الغالية احتفالا بذكرى استقلال الكويت ويوم التحرير. فكان هدية شركة Ooredoo الكويت لشعبها الأبي ووطنها الفتي في أعياده الوطنية - أدامها الله -.



كما وجاءت جائزتي «نجوم العلاقات العامة» و«تميز العلامة التجارية» انعكاسا لاستراتيجية Ooredoo الكويت الناجحة والهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات متميزة تلبي احتياجات وطلبات العملاء المتغيرة وترضي أذواقهم المختلفة عن طريق حملات إعلانية مبتكرة وعروض استثنائية.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: «لطالما كانت رؤية Ooredoo الكويت واضحة تهدف من خلالها إلى «إثراء تجربة الأفراد الرقمية»، وها نحن اليوم نؤكد التزامنا بعهدنا بمواصلة الابتكار والإبداع والتطور وتعزيز دورنا بالمجتمع وأدائنا في قطاع الاتصالات في الدولة».



وختم الأيوب كلامه، قائلا: «نحن حتما سعداء بفوزنا بهذه الجوائز المرموقة التي تدفعنا أكثر لتكثيف جهودنا وتركيزنا ليبقى موجها نحو تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع العملاء وأفراد المجتمع».

نظّمها الملتقى الإعلامي العربي برعاية وزارة الإعلام وجامعة الدول العربية

بنك الخليج يحصد 4 جوائز في «جائزة الكويت للإبداع»

أحمد الأمير ونجلاء العيسى وفريق بنك الخليج أثناء تسلم الجوائز

تأكيدا على دوره الإبداعي في مختلف المجالات، حصد بنك الخليج 4 جوائز مختلفة في النسخة التاسعة من جائزة الكويت للإبداع، والتي نظمها الملتقى الإعلامي العربي برعاية وزارة الإعلام وجامعة الدول العربية.



وبحضور وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي والأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس، ولفيف من المشاهير والمبدعين الكويتيين في كل المجالات، تسلمت نجلاء العيسى، نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد - إدارة التسويق، جائزة أفضل مدير تسويق يسعى لتطوير أعمال المؤسسة التي ينتمي لها، من خلال أفكار مختلفة ومبتكرة.



كما فاز إعلان «الدانة تكفيك» بجائزة أفضل إخراج، وهو من أداء الفنان خالد الملا والفنانة مروى بن صغير، في حين حصل إعلان بنك الخليج للعيد الوطني «وطني حبيبي» على جائزة أفضل الأعمال الوطنية، وهو من إنتاج شركة جوي برودكشن وأول أوفر للإنتاج الفني.



على صعيد متصل، فاز ماراثون الخليج 642 بجائزة أفضل مبادرة استدامة تحافظ على الصحة من خلال الرياضة، علما أن المبادرة التي نظمها البنك العام الحالي، أقيمت مؤخرا بمشاركة أكثر من 7000 شخص ينتمون إلى نحو 93 جنسية.



بهذه المناسبة، أعربت نجلاء العيسى عن سعادتها بحصول البنك على هذا العدد من الجوائز في فئات مختلفة، وحصولها شخصيا على جائزة أفضل مدير تسويق، ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده بنك الخليج من حيث الخدمات والمنتجات.



من جانبه، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية أحمد الأمير إن حصول البنك على جوائز أفضل إعلان توعوي عن حملة المحافظة على الصحة من خلال الرياضة، وأفضل عمل إعلاني وطني، يأتي تتويجا للنموذج المتميز الذي يقدمه بنك الخليج في برامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

أسماء المبدعين المكرمين





تكريم فهد أبو شعر بجائزة التميز في الإدارة مقدم الحفل الإعلامي ضاري البليهيس يتسلم تكريمه

أولا: الشخصيات المبدعة



٭ النحات والفنان المبدع سامي محمد.



٭ الشاعر فيصل العدواني.



٭ الفنان محمد جابر.



٭ الأديبة ليلى العثمان.



٭ الفنان عبدالإمام عبدالله.



٭ الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي.



٭ الفنان عبدالله الرويشد.



٭ لاعب كرة القدم الكويتي السابق سعد الحوطي.



٭ الفنانة حياة الفهد.



ثانيا: جائزة شخصية العام



٭ الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي.



ثالثا: التميز في الإدارة وتحقيق النمو



٭ مدير عام فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت فهد أبو شعر.



رابعا: جائزة التميز الإعلامي



٭ افضل مقدم برامج رياضية المذيع مشاري الخزيم.



خامسا: برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي



٭ طلال البحيري.



٭ برنامج KFH TALK الذي أطلقه بيت التمويل الكويتي (بيتك).



سادسا: جائزة نجوم العلاقات العامة



٭ نائب المدير العام لقطاع الاعلام والعلاقات العامة في شركة زين وليد الخشتي.



٭ نائب المدير العام لقطاع الاعلام والتنسيق والعلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) يوسف الرويح.



٭ مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى.



٭ مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة أوريدو مجبل الأيوب.



سابعا: تميز العلامة التجارية



٭ المدير العام والشريك المؤسس للعلامة التجارية لشركة أطياب الشيخ جراح الصعب.



٭ شركة أوريدو.



ثامنا: افضل تطبيق الكتروني «أبليكيشن»



٭ «كوفي اب» وهو تطبيق مميز في عالم القهوة.



تاسعا: علامة تجارية ناشئة



٭ المدير العام للعلامة التجارية لشركة صيف شتاء م.علي الجناحي.



٭ عطر تواق، المدير العام وصاحب العلامة التجارية ناصر الشرهان.



عاشرا: التميز في برامج الترفيه



٭ مبتكرة لعبة «تعال أبيك» المعرفية م. نادية الخالدي.



حادي عشر: جائزة البرامج التلفزيونية والاذاعية



٭ برنامج الجائحة عبر قناة الراي.



٭ برنامج «كلام دكاترة» عبر تلفزيون دولة الكويت.



٭ اذاعة أو اف ام، اذاعة الشباب تلفزيون الكويت وزارة الاعلام.



٭ برنامج «ماذا بعد» تقديم الاعلامية انوار مراد، انتاج وزارة الاعلام.



٭ برنامج تراثنا الاذاعي اعداد وتقديم حسين القطان، وبرفيسور علي النجادة.



ثاني عشر: التميز في استراتيجيات التسويق



٭ شركة STC.



٭ نائب المدير العام للخدمات المصرفية للافراد «ادارة التسويق» في بنك الخليج نجلاء العيسى.



ثالث عشر: تميز الموقع الالكتروني



٭ مجلة المصارف التي تصدر عن اتحاد مصارف الكويت.



رابع عشر: جائزة المسؤولية الاجتماعية



٭ شركة فولفو للسيارات عبر وكيلها في الكويت شركة BNK.



٭ شركة «زين».



الجوائز التنافسية



أولا: الإبداع



1- إعلان «موضوعك عندي» لبيت التمويل الكويتي، انتاج شركة أي ون برودكشن.



2- إعلان شركة دار الطيب، عطر الفنانة نوال، انتاج شركة دوت سبيس.



3- إعلان شركة كي دي دي «نحبه نحبه نحبه»، انتاج شركة جوي برودكشن.



ثانيا: الإخراج



1- إعلان شركة STC «يوم جديد..تحدي جديد» إنتاج شركة أول أوفر للإنتاج الفني.



2- إعلان «الدانة تكفيك» لبنك الخليج أداء الفنان خالد الملا والفنانة مروى بين صغير.



ثالثا: التأثير



1- إعلان «اسعد أغنية بالعالم» لشركة زين، إنتاج شركة جوي برودكشن.



2- إعلان «المستشفى الدولي» انتاج شركة جوي برودكشن.



3- إعلان «وجودكم حياة» لشركة VO.



رابعا: الفكرة



1- اعلان «سنلتقي قريبا» شركة التفاحة، انتاج شركة بانوراما برودكشن ميديا.



2- اعلان «ازهلها» شركة STC انتج شركة أي ام.



3- اعلان «عصير شيرين» شركة برفورمنس اند اكشن.



خامسا: المحتوى



1- إعلان «ونرجع نبتسم» بيت التمويل الكويتي، انتاج شركة بروفيرمينس اند اكشن.



2- أغنية «عشرة عمر» انتاج تلفزيون الكويت، لصالح وزارة الاعلام.



3- خلك 5G شركة STC إنتاج شركة تايم لاين برودكشن.



سادسا: الأعمال الوطنية



1- إعلان «علي الصوت» شركة أوريدو، انتاج شركة سنيار.



2- إعلان العيد الوطني لشركة زين انتاج شركة جوي برودكشن.



3- إعلان بنك الخليج للعيد الوطني «وطني حبيبي» إنتاج شركة جوي برودكشن وأول أوفر للإنتاج الفني.



سابعا: إعلانات توعوية



1- حملة نعم للتطعيم إنتاج شركة تياترو برودكشن.



2- حملة شركة زين للحفاظ على البيئة.



3- حملة المحافظة على الصحة العامة من خلال الرياضة، مارثون بنك الخليج.



ثامنا: الجوائز الخاصة



1- إعلانات شركة كريستيان ديور - إنتاج شركة أول أوفر للإنتاج الفني.



2- إعلان القرقيعان بيت التمويل الكويتي، شركة فكرة للدعاية والإعلان.



3- إعلان شركة بورش للسيارات «انت في احضان التاريخ» انتاج شركة كرييتف بوتيك.



4- البرنامج التلفزيوني «ستون عاما من الريادة» انتاج تلفزيون الكويت بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسه.



وأخيرا تم تكريم الاعلامي ضاري البليهيس مقدم الحفل.