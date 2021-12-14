صباح الخالد لن يعتذر عن عدم ترشيح الوزراء الجدد

مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة الجديدة ستضم 3 وزيرات. وكشفت المصادر عن أن هناك فكرة تدرس على ملامح التشكيل الحكومي الجديد تتضمن ان تتم إضافة مسمى نائب رئيس الوزراء إلى من يحمل حقيبة وزير الداخلية والتي تدور الآن بين 3 أسماء هي الشيخ ثامر العلي والشيخ ثامر جابر الأحمد والشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد.

وردا على سؤال حول امكانية اجراء تدوير على بعض الحقائب، أجابت المصادر: انه ليس هناك ما يمنع من إجراء التدوير للمصلحة العامة ولمصلحة استقرار السلطتين في العمل فترة أطول لتحقيق مصالح المواطنين، ومن الأهمية الإشارة إلى تحفظ نيابي على قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بإلحاق المرأة بالجيش.

وعلمت «الأنباء» ان الوزراء المؤكدة عودتهم هم: الشيخ حمد جابر العلي والشيخ د.أحمد ناصر المحمد والوزراء عبدالرحمن المطيري، ود.محمد الفارس ود.رنا الفارس.

وعلمت «الأنباء» ان الوزراء المستقيلين والمعتذرين رسميا هم عبدالله الرومي وعبدالله السلمان وخليفة حمادة وشايع الشايع. هذا، ومازالت تدور مشاورات حول الوزراء الشيخ ثامر العلي والشيخ د.باسل الصباح ومبارك الحريص ود.علي المضف ومشعان المشعان وعيسى الكندري. وعما يتردد من معلومات حول إعلان الحكومة غدا الأربعاء او بعد غد الخميس، أجابت المصادر: سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لن يعتذر عن عدم المضي قدما في انجاز التشكيل، ويعمل على قدم وساق للانتهاء من انجاز الأسماء المرشحة للتوزير، وإذا بالفعل تم انجاز ترشيح الأسماء للحقائب الشاغرة فليس هناك ما يمنع من إعلانها، وخلاف ذلك سيكون التاريخ الأرجح للإعلان مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة الى ان الانتظار حتى 27 الجاري سيكون لظروف خارجة عن الإرادة وليس عن تعمد للتعطيل.

وعلمت «الأنباء» ان الأسماء الجديدة المرشحة للتوزير تشمل كلا من: الشيخ ثامر جابر الأحمد والشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد وعلام الكندري وم.مها البغلي، والنواب د.هشام الصالح وعلي القطان وناصر الدوسري وعالية الخالد وعلي العازمي وم.مناف الهاجري.