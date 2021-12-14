أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني أن جائزة العمل التطوعي للجمعيات والجهات المختصة بالمياه في دول مجلس التعاون تترجم الأهداف السامية للمجلس في المحافظة على الموارد المائية وترسيخ مبادئ المحافظة عليها.



جاء ذلك على هامش تكريم الجمعيات الخيرية والتطوعية المميزة بخدمة المجتمعات في مجال المياه داخل جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون في «إكسبو دبي».



واعتبر المزيني خلال حلقة نقاشية بهذا الخصوص ان هذا الاجتماع الاستراتيجي بين المجلس والجمعيات الخيرية والتطوعية يسهم بلا شك في استكمال مسيرة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في المحافظة على المياه وتحقيق مسيرة التكامل المائي فيما بين دول المجلس لمواجهة نقص المياه وتعزيز الوعي المائي بين مواطني الخليج، موضحا أن جائزة العمل التطوعي للجمعية والجهات المختصة بالمياه رمزية تشجيعية على ما قامت به من توعية المواطنين والمقيمين وإرشادهم على المحافظة على المياه وتقليل الهدر المائي.



وأضاف: لجمعية المياه الكويتية دور مشرف في تبني دعوة توعية المواطنين للمحافظة على المياه، وهذا الأمر يأتي تأسيسيا للجهود التي تقوم بها الكويت في المحافظة على المياه، فالجمعية قدمت وما زالت مساهمات مهمة في مجال المياه متميزة دون غيرها، لافتا الى ان الحلقة النقاشية تناولت عدة جوانب من العمل المشترك وأن الإمكانيات البشرية والتقنية تشجع الجمعيات على تنمية قدراتها واستحداث أنشطة وبرامج متعلقة بالمياه وأن الحلقة النقاشية دعت المنظمات أو الجمعيات الأهلية لتعزيز التعاون فيما بينها والعمل المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية والتي تواجه دول مجلس التعاون وهذا يتمثل في نقص الموارد المائية.



من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية م.رائد الأحمد أن استنزاف الموارد المائية بشكل غير طبيعي يهددها، وذلك لغياب الوعي العام وهذا الأمر أصبح يهدد مصادر المياه الآن ومستقبلا، داعيا إلى إيقاف الهدر المائي في دول مجلس التعاون، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات التوعوية من جانب الجمعيات المائية، وعلى المؤسسات الحكومية أن تلعب دورا في المحافظة على مصادر المياه ودعم الجمعيات لتقوم بدورها المجتمعي.