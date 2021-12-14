عرض المهندس الكويتي مشعل العتيبي أمس بحثه العلمي المتعلق بمشروع خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40% وذلك خلال مشاركته في ركن خاص بجناح الكويت في «اكسبو دبي».

وقال العتيبي في تصريح لـ «كونا» ان الهدف من المشروع هو تقييم كفاءة وأداء أنظمة توزيع الهواء القائمة على السقف وأنظمة توزيع الهواء تحت البلاط وتحديد تأثيرها على الراحة الحرارية بناء على ارتفاع السقف، والمشروع يدفع أنظمة التكيف للعمل على تحسين الراحة الحرارية للمبنى وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 40% باستخدام تقنية لدفع حجم هواء مناسب ودرجة حرارة مناسبه للمساحة المستخدمة اي كان نوع المبنى.

وأشار الى انه بإمكان المصممين والمهندسين والمصنعين والمقاولين وأصحاب المنازل استخدام هذا البحث لتصميم وتطوير واختيار أنسب أنظمة التدفئة وتكييف الهواء التي تتوافق مع رغبة شاغلي المبنى، لافتا الى ان المشروع من المشاريع الصديقة للبيئة من خلال توفير الطاقة المتجددة بنسبة 20%، موضحا ان ذلك يتم عن طريق تقنية المنور «سكاي لايت» للمزج بين الاضاءة الطبيعية لأشعة الشمس والإضاءة الاصطناعية باستخدام مستشعر «ليد لايتس» للاستغلال الأمثل لتلك الاشعة طوال اليوم مما يعمل على ترشيد استخدام الكهرباء في الاضاءة الداخلية للمبنى.



وأضاف ان هذه التقنية تساهم بتقليل البصمة الكربونية للمباني عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وفي مقدمتها غاز ثاني أوكسيد الكربون، لافتا الى ان قطاع البناء والتشييد هو المسؤول عن الانبعاثات الكربونية بنسبة اجمالية تبلغ 39% منها 27% ناتجة عن الاشغال اليومي و11% ناتجة عن عملية البناء بدءا من استخراج المواد ونقلها وصولا الى آخر مراحل التشييد.

وتخرج العتيبي في جامعة كانساس الامريكية وحصل على أفضل اطروحة للدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعته في عام 2017 وتم ترشيحه لمقعد لدراسة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، وكان أول كويتي وعربي تم اختياره سفيرا للقادة الشباب في القمة العالمية للشباب التي أقيمت في بريطانيا والتي شارك فيها بين 55 ألف شاب يمثلون 190 دولة على مستوى العالم، ونال جائزة أفضل بحث علمي في مجال الهندسة المعمارية من بين 500 باحث يمثلون 54 دولة في المؤتمر الأوروبي الثاني للهندسة المعمارية الذي أقيم في باريس 2018.