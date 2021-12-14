سفيرة كينيا: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يموِّل مشاريع رئيسية عديدة في بلادنا



أسامة دياب



أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفير سامي الحمد عمق العلاقات الكويتية - الكينية والتي وصفها بالقديمة والمتجذرة.



وقال الحمد في تصريحات له على هامش مشاركته احتفال السفارة الكينية بالذكرى الـ 58 لاستقلال كينيا أول من أمس، نسعى الى تطوير هذه العلاقة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

بدورها، قالت سفيرة كينيا لدى البلاد حليمة محمود إن بلادها تتمتع بعلاقات ودية مع الكويت منذ بداية العلاقات الديبلوماسية في 1965 والتي تم تدعيمها بعدد من الزيارات المختلفة رفيعة المستوى التي تم إجراؤها خلال هذه الفترة والمستمرة في الحدوث.



وأضافت حليمة محمود: نمت مشاركاتنا الثنائية في ظل توجيهات وقيادة الرئيس أوهورو كينياتا وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لافتة الى أن البلدين يتمتعان بدعم متبادل في ساحات متعددة الأطراف، مؤكدة أن زيادة التجارة بين البلدين اكثر من الضعف في عام 2019 واستمر النمو الاقتصادي حتى 2020، مشيرة الى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يمول مشاريع رئيسية بقطاعات مثل البنية التحتية والصحة والتعليم في كينيا، نتيجة للعلاقات الممتازة بين البلدين، كما أن بعض هذه المشاريع تم إنجازها والبعض الآخر مازالت مستمرة.



وثمنت دعم الحكومة الكويتية لبلادها، فضلا عن التعاون الممنوح لسفارة كينيا، مشيدة بحكمة قيادة الكويت واستراتيجيتهم في التعامل مع جائحة «كورونا» لحماية المواطنين والوافدين بالكويت، حيث نجحت حملات التطعيم ومراقبة تدابير السلامة بشكل جيد للغاية، مما أدى إلى احتواء الفيروس.