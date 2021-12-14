أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية محمد بن ناجي أهمية الخارطة التنفيذية لما جاء في استراتيجية الوزارة (2021 ـ 2026) لتحقيق أهداف الوزارة ورؤاها والتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة.



وقال بن ناجي في تصريح لـ«كونا» انه بتوجيهات من وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وانطلاقا من دور قطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية جرى رسم الخارطة التنفيذية وفق استراتيجية الوزارة لضمان توافق اجراءاتها مع مختلف القطاعات.



واضاف ان اللبنات الاساسيـــة لإعــــــداد استراتيجية الاعلام (2021 ـ 2026) وضعت قبل عام من اليوم فيما تم إنجازها في فترة سبعة أشهر، مبينا انه سيتم عقد ورش عمل لعرض ما تم انجازه خلال الأشهر الماضية.



وعلى صعيد متصل، أشار بن ناجي الى تشكيل لجنة برئاسته في وقت سابق لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية اذ عقدت العديد من ورش العمل التدريبية لضباط اتصال من قطاعات الوزارة المختلفة لشرح محتوى وثيقة الاستراتيجية والعمل على تحديد اهدافها الفرعية والتنسيق مع قطاعاتهم بما تم انجازه من خطوات خلال الفترة الماضية.



وبــين ان اللجنـــة المشكلة أنتجت «فيديو استرشادي» توضـــح فيه رؤية الاستراتيجية والغايات المطلوب تحقيقها وتحديد الأولويات الثلاثة للسنة الأولى مع مراعاة ما يمكن تنفيذه من باقي الغايات الست التي تم تحديدها في الاستراتيجية.



وذكر ان اللجنة قامت بإعداد نماذج للمشروعات وبرامج للمتابعة وتسهيل عمل المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، موضحا انه وحرصا من وزير الإعلام والثقافة تم تقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء عن الاستراتيجية واهدافها في وقت سابق من العام الحالي.



كما ذكر انه تمت الموافقة المبدئية على تشكيل لجنة تختص بإعادة هيكلة قطاعات وزارة الاعلام ودراسة تصورات القطاعات بشأن اعادة هيكلتها ومطابقتها بالهيكل العام للوزارة والبحث في فرص التطوير لمواكبة التطور الاداري في المجال الاعلامي.



وبشأن جهود الوزارة في الميكنة اكد بن ناجي حرص وزارة الاعلام على ميكنة خدماتها عبر تشكيل (لجنة التحول الرقمي) برئاسة وزير الاعلام والثقافة استكمالا لأعمال اللجنة السابقة، اضافة الى تطوير الوزارة للعديد من خدماتها الالكترونية.