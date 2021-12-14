أسامة دياب

أقامت السفارة الإيطالية بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، حفلا موسيقيا لفرقة «كوارتيتو إندكو»، حيث أحيت حفلها الأول بالكويت احتفالا بالذكرى الـ 60 على قيام العلاقات الكويتية - الإيطالية، بحضور السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي إلى جانب الجمهور المحب للموسيقى الكلاسيكية.



قبل أن تستهل الفعالية، عرفت زوجة السفير كريستينا بالدوتشي الجمهور بأعضاء الفرقة، التي تكونت من إليونورا ماتسونو، وإيدا دي فيتا، جاميانغ مايتريديفا سانتي على آلة الكمان، والعازف كوزيمو كاروفاني على آلة التشيللو، شاكرة المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية الشيخة رشا نايف الجابر على تعاونها لإقامة الحفل بالمكتبة.



وتضمنت الحفلة عددا من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، التي ركزت على الآلات الوترية وعزفت الفرقة لكبار هذا الفن الرائع، ومنهم المؤلف الإيطالي بوكريني، وهو مؤلف موسيقي إيطالي من العصر الكلاسيكي، كان معروفا في عصره كعازف تشيللو، وعرفت مقطوعاته بألحانها المفرحة المعبرة، وعزفوا أيضا للملحن الإيطالي لنينو روتا، الذي حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل موسيقى تصويرية، وأيضا ملحن الأوبرا الإيطالي جاكومو بوتشيني.



وتميز أداء الفرقة بالتجانس والانسجام، من خلال أدائهم، فكانت رحلة مفعمة بالمشاعر الجميلة، بينت احترافية الفرقة، وتنوعها في الأسلوب الموسيقي.



وعلى هامش الحفل، قال بالدوتشي: نحتفل بالذكرى الـ 60 على قيام العلاقات الكويتية - الإيطالية، لافتا إلى أنها متينة ومبنية على التعاون والصداقة، موضحا أن هذا الأسبوع يتضمن عدة فعاليات، منها افتتاح معرض «الفن الإسلامي من البارجيلتو في فلورنسا إلى الكويت» بالمركز الثقافي الأميركاني، وفعالية عن التخطيط الإيطالي.