استقبل نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز يرافقهم المدربان الوطنيان في لعبة الباركور محمد العطار وسليمان عبدالرضا.



وهنأ مسؤولو الاتحاد، الملا على فوزه بمنصب العضو الاستشاري في الاتحاد الدولي للجمباز، خلال الانتخابات التي جرت أخيرا في مدينة أنطاليا التركية.



من جهة أخرى، يغادر وفد منتخب الجمباز الإيقاعي 20 الشهر الجاري إلى دبي تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس الإمارات الدولية، وستترأس الوفد عضو اللجنة النسائية في الاتحاد سعاد الكندري ويضم الوفد 4 لاعبات بقيادة المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك.