يعقوب العوضي



عقدت لجنة الحكام باتحاد كرة اليد اجتماعا مع حكام اللعبة بمقر الاتحاد في الدعية بغرض مراجعة الأداء العام سواء الدوري بقسميه الممتاز والدرجة الأولى أو المراحل السنية فيما مضى من مباريات الموسم بغرض رفع المستوى التحكيمي وتفادي الأخطاء في الفترة المقبلة، وحضر الاجتماع رئيس لجنة الحكام جاسم السويلم ونائب الرئيس أحمد المطوع. وفي هذا الإطار، أكد السويلم ان التحكيم في اللعبة يتطور يوما بعد يوم، كما أن التحديثات في قانونها الدولي يحتاج الى متابعة مستمرة من خلال دورات واجتماعات طوال الموسم. وقال المطوع ان الحكام يقدمون مستوى مميزا ونتطلع الى زيادة التألق في المباريات المقبلة، مشيدا بدعم الاتحاد وتوفيره متطلبات التحكيم.