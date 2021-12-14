هادي العنزي



أحرزت بطلة الكويت لملاكمة السيدات نورة المطيري المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 66 كغم في منافسات بطولة المملكة العربية السعودية للملاكمة، بعد فوزها في المباراة النهائية على التونسية أحلام مصطفى، وأقيمت البطولة برعاية وتنظيم الاتحاد السعودي للملاكمة، وشاركت فيها 42 ملاكمة من عدة دول، بينها السعودية، والكويت، وتونس، المغرب، والأردن.



وأبدت نورة المطيري سعادتها بالإنجاز الذي حققته، مشيدة بحسن تنظيم البطولة، وقالت: «حققت الميدالية الذهبية بعد منافسة قوية في المباراة النهائية، وأتمنى أن يتم تنظيم العديد من البطولات الخاصة بالملاكمة النسائية في الفترة المقبلة، وأن تكون الكويت إحدى محطاتها، خاصة أن اتحاد الملاكمة أثبت قدرته على تنظيم أفضل البطولات العربية والإقليمية، بعدما نجح بامتياز في تنظيم بطولة المنتخبات العربية، وقبلها البطولة الآسيوية للناشئين للملاكمة».