عبدالعزيز جاسم



يعتبر المدرب الوطني أحمد عبدالكريم من أفضل المدربين في كرتنا المحلية في الآونة الأخيرة سواء في الملعب أو من خلال التحليل الفني، ودائما ما تكون له نظرة خاصة حول ما يدور من أحداث في دوري stc الممتاز، لذلك حرصنا على لقائه وسؤاله عن رأيه في الجولات الأربع الماضية من الدوري.



حيث أكد عبدالكريم أن الجولات الأربع الماضية شهدت تذبذبا في مستوى الفرق، وهناك مباريات قليلة جدا كان رتمها عاليا، بينما معظم المباريات شهدت رتما بطيئا، لذلك في المجمل العام وبعد 20 مباراة فالمستوى يعتبر متوسطا حتى الآن.



وأضاف ان السالمية والتضامن هما الفريقان اللذان قدما مستوى متطورا وظهرا بثبات أكثر من باقي الفرق، رغم أن التضامن لم يحقق النتائج المرجوة فإنه ظهر بمستوى مميز. كما أن مستوى الشباب والنتائج مثلا له صدمة كبيرة بعد التراجع الكبير الذي حدث له من ناحيتي المستوى والنتائج بعد أن كان فريقا قويا من الصعب أن تتغلب عليه في المواسم الماضية، أما النصر فلديه القدرة على التطور في المستقبل القريب لأنه يملك جميع الإمكانيات التي تساهم في رفع المستوى.



وعن مستوى المحترفين، أكد عبدالكريم أن محترف العربي الليبي السنوسي الهادي مازال يعتبر أفضل محترف في دورينا وهو الحل بالنسبة لفريقه في جميع المباريات، مشيدا بنفس الوقت بمحترفي التضامن وهو أمر يجب أن نشكر عليه الجهازين الإداري والفني بالفريق لأن جميع المحترفين مميزون والأبرز من بينهم لاعب الوسط البحريني علي حرم. وأشار عبدالكريم إلى أن مهاجم كاظمة شبيب الخالدي ولاعب وسط الكويت علي حسين هما الأبرز محليا.