يحيى حميدان



يستعيد فريق الكرة بنادي خيطان جهود مدافعه الفرنسي لاسانا نداي في مباراته المقبلة أمام الساحل بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من دوري stc للدرجة الاولى. وكان نداي غاب عن «الأحمر والأبيض» في المباريات الاخيرة لمعاناته من إصابة عضلية.



من جهته، قال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا ان مباراة الساحل مهمة لنا بالتأكيد حالها كحال أي مباراة لنا في «دوري المظاليم». وأشار في حديث خاص مع «الأنباء» الى أن التركيز سينصب على حصد النقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة أمام الساحل المتصدر لجدول الترتيب، ولذلك فإن الفوز إن تحقق سيعني لنا الكثير.



وأوضح ان صفوف خيطان ستكون مكتملة باستثناء غياب لاعب الوسط حمد الطويل لظروف عمله.