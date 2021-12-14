أسامة المنصور



أشار البطل فهد الخالد الى أن مشوار النجومية ليس بسهل خاصة فيما يتعلق برياضة المحركات والتي تكمن الصعوبة في كيفية التعامل مع معطياتها، ومن أهمها عنصر الاستمرار فهو كفيل بتنمية وتطوير قدرات المتسابق.



وأكد الخالد لـ «الأنباء» أن رياضة الكارتينغ تعتبر البداية الحقيقية لعالم الاحتراف برياضة المحركات التي تمهد الطريق للمتسابقين للانتقال إلى ممارسات أكبر وصولا إلى النجومية وهذا الأمر لن يتحقق إلا بالمثابرة وجهود تبذل باسم الكويت.



وأفاد الخالد بأن النتيجة التي حققها من خلال منافسات النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينغ «كأس الأمم» التي استضافتها مسقط في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر لم تكن بمستوى الطموح، مرجعا السبب وراء ذلك الى وجود بعض الأخطاء من أعضاء اللجنة التحكيمية مما أرغمتني على التراجع إلى المركز الخامس رغم أنني كنت منافس على لقب الفئة.



وأضاف: «لا شك أنني أمتلك الحجة والدليل على ذلك إلا أن هذا الخطأ لم يكن سببا في ألا أستمر في تمثيل الكويت مستقبلا بل إنه بمنزلة قفزة إلى الأمام ودفعة قوية لمعنوياتي فما زلت في بداية مشوار عالم الاحتراف وهذه الظروف والكثير منها قد أضافت لي خبرة جديدة في كيفية التعامل في مثل هذا النوع من البطولات الإقليمية خاصة أنها البطولة معتمدة دوليا وشهدت مشاركة 160 متسابق يمثلون 19 دولة.