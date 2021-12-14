يحيى حميدان



سيكون الجناح الغيني سيدوبا سوماه على قائمة الراحلين عن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت خلال فترة الانتقالات الشتوية في الشهر المقبل وذلك لعدم اقتناع المدرب التونسي نبيل معلول بالمردود الذي يقدمه. وغاب سيدوبا عن «الأبيض» في المباراتين الماضيتين أمام القادسية والسالمية بالجولتين الثالثة والرابعة من الدوري الممتاز، سواء في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية، وعليه فإن مسألة مغادرته الفريق الكويتاوي تبدو مسألة وقت فقط. هذا، وتضع الإدارة الكويتاوية اللمسات الأخيرة لإجراءات ضم أحد اللاعبين التونسيين، ويشغل مركز تحت المهاجمين لضمه في فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض رحيل النيجيري جون أوبي ميكيل بعد الاستغناء عنه عقب إغلاق باب الانتقالات الصيفية في أكتوبر الماضي.