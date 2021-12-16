عبدالعزيز الفضلي



حددت جمعية المعلمين الكويتية مجالات وشروط المشاركة في الأبحاث والأوراق العلمية لمؤتمرها التربوي الرابع والأربعين، الذي تعتزم إقامته خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل تحت شعار «أولويات إصلاح التعليم ومتطلباته»، وتتمثل محاوره في الاتجاهات الحديثة في التعلم والتعليم عن بعد، وتجارب ناجحة ومميزة للتعليم أثناء جائحة كورونا وكيفية الاستفادة منها، وطرق وأساليب التدريس والتقويم الملائمة، والفاقد التعليمي وانعكاساته السلبية وسبل علاجه، والآثار والمشكلات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتعليم عن بعد، واستشراف مستقبل التعليم ما بعد الجائحة.



ودعا رئيس اللجنة العليا للمؤتمر أستاذ قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الأساسية بالتعليم التطبيقي والتدريب د.عمار العجمي، الاختصاصيين والباحثين والمهتمين في الشأن التربوي للاشتراك في الأبحاث والأوراق العلمية للمؤتمر، مشيرا أن المجال مفتوح للجميع، ومن خلال الشروط والمعايير العامة التي تتمثل في قبول الأبحاث والأوراق العلمية، التي سبق وأن نشرت في مجلات علمية أو مقبولة للنشر خلال عامي 2020 و2021، على ألا يتعارض ذلك مع قواعد النشر في المجلة العلمية، ولن تقبل الأبحاث أو الأوراق العلمية والتي سبق أن عرضت في مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات سابقة، وأن يكون البحث مستوفيا لشروط البحث العلمي، من حيث الالتزام بالمنهجية العلمية والأصالة العلمية والتوثيق وتوافر العناصر الأساسية من ملخص ومشكلة وفرضيات وأهداف وأسئلة والدراسات السابقة والنتائج والتوصيات، وأن يكون الموضوع متوافقا مع أهداف ومحاور المؤتمر.



وشدد العجمي على أهمية المشاركة في الورش التعليمية المصاحبة لفعاليات المؤتمر، على أن يكون موضوع الورشة من ضمن محاور وأهداف المؤتمر، وأن تكون متنوعة وتشتمل على معلومات ومهارات وتدريبات حديثة ومستجدة حول طرق التدريس، وأساليب وأنشطة التعلم، ووسائل وأساليب التقويم والتطبيقات التكنولوجية في التعليم، وأن يقدم المشارك ملخصا لموضوع وأهداف ورشة العمل، مشيرا إلى أن المشاركات سواء في الأبحاث والأوراق العلمية أو ورش العمل ترسل في موعد أقصاه 31 يناير المقبل، على أن يتم إخطار المتقدمين في موعد أقصاه 15 فبراير، ويرسل المتقدم المشاركة والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]، ويحق للجنة التحضيرية عدم إبداء الأسباب في حال عدم قبول البحث أو الورقة العلمية.