نظم قطاع الأبحاث بجامعة الكويت معرضا علميا للهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا في كلية العلوم الاجتماعية بعنوان: ملتقى البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، تحت شعار «البحث العلمي رؤية وطنية وطموحات مستقبلية»، في قاعة (119) البنك الكويتي الدولي ـ كلية العلوم الاجتماعية ـ الشويخ.



والتقى فريق قطاع الأبحاث ممثلا القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور علي المطيري، ومساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د. نورية الكندري، ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د. سلمان الصباح، بالقائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د. مها السجاري والهيئة التدريسية المساندة وطلبة الدراسات العليا في الكلية، وذلك لمناقشة كل ما يتعلق بالنشاط البحثي في الكلية.



بدوره رحب القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د. علي المطيري بالحضور، مقدما شكره لكلية العلوم الاجتماعية على الاستضافة، متمنيا استفادة الحضور من الباحثين من هذا الملتقى.



وتطرق د. المطيري في حديثه لجميع الأمور المتعلقة بإجراءات العمالة على مشاريع الأبحاث، والمهمات العلمية والخبراء الزائرين، وميزانية الأبحاث والمشتريات وغيرها من الأمور التي تهم الباحث لإنجاز بحثه على أتم وجه.



ومن جهتها، ثمنت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د. مها السجاري مبادرة قطاع الأبحاث وملتقى البحث العلمي، مشيدة بجهود القطاع للارتقاء بمستوى البحث العلمي في كلية العلوم الاجتماعية.



ومن جانبها عرضت مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري مختصر لدور قطاع الأبحاث في دعم الرؤية البحثية ومشاريع الأبحاث لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، ودور القطاع في تسهيل كافة الإجراءات والأمور الخاصة بتطوير البحث العلمي بالجامعة.



ودعت د. الكندري باحثي كلية العلوم الاجتماعية إلى المشاركة بدعم المسيرة البحثية للجامعة من خلال مشاركتهم في تقديم أبحاث علمية متخصصة في مجالهم العلمي وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي في جامعة الكويت.



وقد تخلل اللقاء عرض إحصائي للمشاريع البحثية الممولة لكلية العلوم الاجتماعية من يناير 2013 حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، وذلك بهدف تقديم صورة متكاملة عن وضع البحث العلمي في الكلية.



وبدوره، استعرض مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د. سلمان الصباح دور المكتب بعقد الاتفاقيات والشراكات البحثية مع مؤسسات محلية وعالمية، والفعاليات والندوات العلمية التي تخدم الباحثين، إلى جانب دور مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية بجامعة الكويت.



وتعتبر هذه الزيارة لقطاع الأبحاث خطوة هامة نحو تعزيز ثقة الباحثين بنظام منح الأبحاث وتعريفهم الكامل بالأبحاث والتسهيلات المتوافرة، مما سيعمل على تشجيعهم لمضاعفة مشاركتهم في النشاط البحثي.



وقد دار اللقاء حول موضوعات حيوية تضمنت تحديد فئات المجلات العلمية التي يجب النشر فيها بناء على الفئات المختلفة لميزانيات المشاريع البحثية، ومعيار إنتاجية مشاريع الأبحاث، وإجراءات الحصول على أجهزة ومستهلكات الأبحاث، كما تم التطرق إلى إجراءات السلف المالية التي يقدمها القطاع وغيرها من المواضيع المتعددة التي تخدم الباحثين.



وتقدم قطاع الأبحاث بالشكر لكلية العلوم الاجتماعية على استضافتهم الكريمة التي تعزز الثقة بالقواعد والإجراءات المعمول بها بالقطاع وخلق دافع قوي نحو تحقيق أبحاث عالية الجودة تسهم في رفع التصنيف العالمي لجامعة الكويت.