الزعبي: الاختبارات ستستمر 3 أسابيع كاملة وبعدها تبدأ امتحانات الصف الـ 12 في 6 يناير



عبدالعزيز الفضلي



دشن نحو 2500 طالب وطالبة اختبارات منتصف العام الدراسي 2022/2021 في المعاهد الدينية للصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر الثانوي أمس.



وفي هذا السياق، أعلن مدير إدارة التعليم الديني أنور العبدالغفور عن تخصيص 12 لجنة داخلية وخارجية لاختبارات طلبة المعاهد الصباحية والمسائية بالتنسيق مع المناطق التعليمية التي خصصت بعض مدارسها لهذا الغرض، مبينا أن آلية التصحيح ستتم بالمعهد الرئيسي في قرطبة بعد تجميع صناديق الإجابة من جميع اللجان.



وأكد العبدالغفور في تصريح للصحافيين خلال جولة تفقدية قام بها على بعض لجان الاختبارات أن الأمور تسير كما خطط لها منذ البداية إذ بدأت استعدادات المعاهد الدينية للاختبارات منذ ما يقارب الشهر ونصف الشهر، وذلك بتسلم الاختبارات من التواجيه الفنية في الوقت المحدد وسحب الاختبارات وتغليفها في المطبعة السرية الخاصة بالتعليم الديني.



وقال إن الطلبة سيتقدمون لأداء اختبار الفقه والنحو ويتقدم طلبة المنح لأداء اختباري اللغة الفرنسية والإنجليزية، وبدأنا قبل يومين أيضا اختبارات المرحلة المتوسطة وتشتمل الصفوف من الخامس إلى الثامن بواقع 5 لجان بنين وبنات وتضم أكثر من 1000 طالب وطالبة، وركزنا قبل الاختبارات على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال ضبط آلية الدخول إلى المعاهد الدينية السبعة، وقد لا حظت من خلال جولتي التفقدية وجود فرق التدخل السريع على الأبواب للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المعاهد، والتأكد من فحص الحرارة ولبس الكمام.



وشدد على تطبيق لائحة الغش وجميع اللوائح الأخرى المقررة من قبل وزارة التربية بجميع اللجان الداخلية والخارجية للمعاهد الدينية مع تهيئة أجواء الاختبارات لجميع الطلبة على النحو الأمثل.



من جانبه، قال مدير معهد عبدالرحمن السميط للبنين سلطان الزعبي انه تم استقبال نحو 410 طلاب في المرحلة الثانوية لأداء الاختبار الاول في مواد الفقه والنحو واللغتين العربية والإنجليزية وسط أجواء هادئة وصحية.



وبين الزعبي أن علامات الرضا والارتياح بدت على وجوه الطلبة في اليوم الأول لاختبارات الصفوف الثانوية، مؤكدا أن الاختبارات ستستمر لمدة 3 أسابيع كاملة بعدها تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر في 6 يناير المقبل.