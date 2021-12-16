أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د. بدر البديوي أهمية التدريس باعتباره لبنة أساسية في تطور الجامعات والمجتمعات، مضيفا أن المعلم هو أساس الارتقاء البشري على مر العصور.



جاء ذلك في كلمة للبديوي خلال حفل أقامته جامعة الكويت ممثلة بمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية تكريما لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الجائزة التقديرية للتدريس المتميز للأعوام (2019/2020) و(2020/2021).



وأعرب البديوي عن فخره بتميز أعضاء هيئة التدريس المحتفى بهم متمنيا أن يكون هذا التكريم دافعا لتحقيق المزيد من النجاح والإنجاز وسببا لنقل بيئة الجامعة التدريسية إلى بيئة متميزة.



من جانبه، أشاد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية



د.مشاري العيفان في كلمة مماثلة بجهود الأساتذة لبناء السياسات والفلسفات المستقبلية، ما يعزز الانطلاق نحو التطوير الأكاديمي مستقبلا.



من جهته، هنأ مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي الحاصلين على الجوائز التقديرية للتدريس المتميز، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم في أدائهم وعملهم التدريسي.



وأكد أهمية الجائزة كونها تشكل حافزا ودافعا لأعضاء هيئة التدريس للابداع والتميز في عملهم ما ينعكس إيجابا على المستوى العلمي والتحصيلي للطلبة ورفع المستوى الأكاديمي للجامعة.



وجرى تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الجائزة التقديرية للتدريس المتميز للعام الجامعي (2019/2020) وهم د.عثمان الخضر من قسم علم النفس ود.تسليم ظفر من قسم علوم الغذاء والتغذية ود.هنادي عبدالسلام من قسم علوم المعلومات ود.أحمد أشكناني من قسم الطرق الكمية ونظم المعلومات.



وتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الجائزة التقديرية للتدريس المتميز للعام الجامعي (2020/2021) وهم د.عمار صفر من قسم المناهج وطرق التدريس ود. أبرار الحسن من قسم نظم المعلومات وإدارة العمليات ود. ليلى الحداد من قسم الكيمياء ود.محمد حيدر من قسم العلوم البيولوجية.